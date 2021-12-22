房市熱到發燒!購屋「隱形風險」你考量到了嗎?

近期房市熱得不得了，在民眾預期通膨效應下，房地產被視為保值的最佳選擇，導致房價節節高升。首購人士晉升「有殼族」，除了考量到「每個月能不能繳得起貸款」，還需要注意哪些「隱形風險」?

在歐美、澳洲、新加坡、日本等先進國家，購屋者買房若需向銀行貸款，通常會附帶購買房貸壽險，因為房貸動輒數百萬甚至上千萬，貸款年限大多長達20、30年，若這當中家裡的經濟支柱不幸倒下，家人卻無力負擔房貸就可能會失去遮風擋雨的家。相較之下，台灣購屋者購買房貸壽險的比例較低，顯示國人對於「房貸壽險」的觀念相對薄弱，對於可能面臨的意外風險抱持僥倖的心態。

為了幫助國人建立正確的保險觀念，合庫人壽、第一金人壽、及臺銀人壽三家公司攜手共同舉辦「愛無敵債無畏」房貸壽險推廣活動，邀請到「平民保險王」劉鳳和、恩典法律事務所蘇家宏律師，透過倡議專題報導、個案分析，說明各式傳承房產、分散風險的撇步，以深入淺出的方式幫助大眾樹立房貸壽險的健全觀念。同時藉由輕鬆有趣的「給家人，愛夠不夠?」網路小遊戲，揭密網友在家人心中的地位，並傳遞「房貸壽險」的正確觀念，參加者還有機會獲得7-11中杯美式乙杯(20名)、7-11禮券 200元(20名)、全聯禮卷500元(20名)等幸福好獎，讓民眾知識大躍進還可享好康！

「愛無敵債無畏」房貸壽險推廣活動，12月22日中午12:00上線，持續至12月30日中午12:00止，幸福好獎等你抽！ 圖片來源／聯合線上

針對許多民眾常見的房貸壽險相關問題，諸如：「房貸壽險保障內容」、「購屋時若沒買房貸壽險，之後可以再補買嗎?」、「沒有多餘的預算投保怎麼辦?」，三家保險公司也設計了「房貸壽險小學堂」一一為民眾解惑。更「接地氣」走上街頭訪問，實地查訪民眾對房貸壽險的看法，針對民眾的需求及問題，邀請第一金人壽、臺銀人壽、合庫人壽的專家作說明，並剪輯成精華影片放上網路平台上，影片趣味效果十足，讓民眾用輕鬆的方式就能增長「房貸壽險」的知識！

「愛無敵債無畏」線上活動預計12月22日中午12:00上線，持續至12月30日中午12:00止。建議民眾趁著歲末年終，趕快為自己做一次理財保障健檢，理財、置產，更要理債，才能保障自己打拼多年累積的資產，給家人一個安心無憂的生活！ 詳情請參閱>>https://event.udn.com/banklife/