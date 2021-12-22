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美新確診案例逾七成Omicron 台大公衛籲聖誕節做好NPI

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

全球疫情Omicron再起，台灣又出現防疫旅館群聚感染事件，台灣大學公共衛生學院副院長陳秀熙示警，台灣千萬不能放棄「非藥物介入措施」（NPI），如戴口罩、勤洗手等。他模擬防疫旅館群聚若擴散至社區，並對照台灣疫苗施打情況、NPI措施執行的比例，只要維持90％以上，防疫旅館的群聚感染是不可能引起社區感染的。

陳秀熙表示，全球確診案例至今已達到2億7千多萬人，死亡案例有535萬多人，全球疫情因Omicron再起，但死亡率並未提升。Omicron未來的走向是流感化，還是讓病毒繼續變異？值得後續觀察，但近期可以從多國的疫情趨勢看見，Omicron已經造成一定的威脅，特別是疫苗覆蓋率不足的國家，如非洲，Omicron的確診死亡率都非常高。

他認為未來有50％以上的國家，會受到Omicron影響，導致疫情更加嚴峻，因此第三劑的施打以及堅守NPI措施，一定要盡速著手。

近期，台北與桃園陸續發生防疫旅館群聚事件，陳秀熙表示，台灣目前第一劑以及第二劑覆蓋率都非常高，假設台灣今天NPI措施鬆綁，先推論台灣目前的NPI措施是在70％到90％之間。

假設防疫旅館的疫情擴散，讓沒有被揪出的確診診跑到社區，當NPI措施達到90％時，不可能引起社區感染的，如果NPI措施達到70％，推測會在社區內產生4個個案，但通常是無症狀或輕症，並不會引爆社區感染，NPI措施只做到50%，社區大約會有15個隱形個案，不過也不足以引爆大流行，但低於50％恐怕就會有問題。

陳秀熙表示，台灣最近經常監測到舊案，可以從上述模擬解釋出原因。因此結論是，台灣的NPI措施千萬要維持，台灣目前還維持在二級警戒，千萬別鬆懈，同步也需要搭配第三劑的施打，才能增加保護效果。

Omicron 疫情 防疫旅館

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