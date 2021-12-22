快訊

寫作光宙的Pikachu？日本「漢字魔力」命名學

桃園國高中生第2劑BNT 入校接種率約87％

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市113所國中、高中職及五專自20日起開始入校施打BNT第二劑疫苗，為避免影響學生學測表現，全數學生將在明年1月7日前完成接種。記者朱冠諭／攝影
桃園市113所國中、高中職及五專自20日起開始入校施打BNT第二劑疫苗，為避免影響學生學測表現，全數學生將在明年1月7日前完成接種。記者朱冠諭／攝影

桃園市113所國中、高中職及五專自20日起開始入校施打BNT第二劑疫苗，教育局表示，全市共有12萬5955位學生符合接種資格，其中10萬9236位學生（87%）在校內施打，自行預約至醫療院所施打則有4129人（3%），另外1萬2590人（10%）則因因體質或個人因素考量暫不施打。由於明年1月21日至23日將舉辦大學學測，為避免影響學生考試，全數學生將在明年1月7日前完成接種。

教育局表示，10月18日前已有11萬9558名國中、高中職及五專學生在校接種第1劑BNT疫苗，接下來將由28間衛生局合約醫療院所入校，完成學生BNT疫苗第2劑接種作業；若部分學生或家長擔憂疫苗副作用會影響學測表現，可以不打或自行至1922公費疫苗預約平台預約接種。

教育局提醒，學生在校集中接種疫苗或至醫療院所接種疫苗後，當日起如有不良反應，可申請3天疫苗假，不列入出缺席紀錄，必要時也可延長。

新冠疫苗

延伸閱讀

Novavax疫苗獲批准 成世衛第10支緊急使用疫苗

陳時中：台版數位疫苗證明 下週推出開放申請

李秉穎曝打高端「一反應」 周玉蔻秒回：我更喜歡你了

巴西研究：兒童和偏遠地區居民接種疫苗具戰略意義

相關新聞

歐盟承認我小黃卡是否承認高端？ 指揮中心下午2時說明

歐盟承認台灣核發的「ＣＯＶＩＤ-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位ＣＯＶＩＤ證明」具同等效力，將於今天生效。但相...

桃園國高中生第2劑BNT 入校接種率約87％

桃園市113所國中、高中職及五專自20日起開始入校施打BNT第二劑疫苗，教育局表示，全市共有12萬5955位學生符合接種...

陳時中：台版數位疫苗證明 下週推出開放申請

歐盟今天起承認台灣核發的「COVID-19疫苗接種證明書」，入境歐盟將加速。指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣版數位疫苗...

李秉穎曝打高端「一反應」 周玉蔻秒回：我更喜歡你了

新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶，各國紛紛開打第三劑加強針，我國也已開放完整接種兩劑疫苗者，間隔5個月可接種第三劑，...

歐盟承認我疫苗接種證明 通關速度可大幅加快

歐盟執委會昨通過承認台灣核發的「ＣＯＶＩＤ-19疫苗接種證明書」與歐盟核發的「歐盟數位ＣＯＶＩＤ證明」具同等效力，將於廿...

歐盟承認我國疫苗數位證明 月底公布申請平台

台灣頒發的數位證明書將今日起完成與歐盟系統接軌。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，民眾出入境可免於使用小黃卡等紙本證明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。