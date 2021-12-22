桃園國高中生第2劑BNT 入校接種率約87％

桃園市113所國中、高中職及五專自20日起開始入校施打BNT第二劑疫苗，教育局表示，全市共有12萬5955位學生符合接種資格，其中10萬9236位學生（87%）在校內施打，自行預約至醫療院所施打則有4129人（3%），另外1萬2590人（10%）則因因體質或個人因素考量暫不施打。由於明年1月21日至23日將舉辦大學學測，為避免影響學生考試，全數學生將在明年1月7日前完成接種。

教育局表示，10月18日前已有11萬9558名國中、高中職及五專學生在校接種第1劑BNT疫苗，接下來將由28間衛生局合約醫療院所入校，完成學生BNT疫苗第2劑接種作業；若部分學生或家長擔憂疫苗副作用會影響學測表現，可以不打或自行至1922公費疫苗預約平台預約接種。

教育局提醒，學生在校集中接種疫苗或至醫療院所接種疫苗後，當日起如有不良反應，可申請3天疫苗假，不列入出缺席紀錄，必要時也可延長。

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