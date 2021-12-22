臺北市後疫情時代產業數位轉型白皮書2.0 核心思維：建構數位生態圈

回不去的疫情翻轉全民生活，臺北市政府2021年初推出「臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，透過「新常態」（The New Normal）概念，建構數位基礎建設滿足零接觸服務、創造宅經濟量能。2022年初再公布政策白皮書2.0，核心思維強調建構臺北數位生態圈，更進一步改變市民習慣與觀念、提升產業服務模式。

白皮書2.0重點：加速虛實密切整合

臺北市政府秘書長陳志銘表示，「臺北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書2.0」更深化協助市民適應新常態、加速產業復原力。無論政府或企業組織，均應從產品導向轉為顧客導向，透過交通、教育、媒體、健康醫療、相互連結的裝置、零售、產業等服務，整合建構「臺北數位生態圈」。

「臺北數位生態圈」的核心宗旨是政府做好數位基礎建設，建立讓企業與個人能有效率運作的平台，以數位基礎建設為基底，連結數位金融、創新創業、體驗經濟、智慧零售、智慧醫療、智慧運輸、數位人才及數位參與等服務，加速虛實密切整合。

數位轉型的關鍵任務

為成功打造「臺北數位生態圈」，陳志銘認為要達成數位轉型應該由政府打造數位基礎建設、提供數位化公共服務，讓市民能以最低成本適應新生活、並透過消費者（市民）習慣的改變來引導企業轉型。

北市近幾年數位基礎紮根頗深，市府在後疫情時代「數位轉型」的關鍵任務，在於協助產業加速復原力，以跟上其他城市數位轉型的腳步，方能應對新經濟中的企業競爭與城市經濟需求。

例如，市府商業處輔導過往重度依賴實體交易的零售業，重新思考策略，線上/線下雙軌並行，就連傳統市場也可提供外送服務，透過創造新的客戶以彌補實體交易短少的營業收入。

揮別大政府、小政府框架，走向平台政府

邁向已無法回頭的數位新時代，陳志銘認為，未來政府應揮別大政府、小政府框架，走向協作整合的平台政府角色，把有價值的數據匯集起來，建立透明信任的資訊交換與交易機制，提供民眾、企業所依賴的核心服務，就像智慧型手機透過強大的中央處理器、記憶體、感測器，加上應用商店平台的支付、發布、安全、搜尋等基礎服務，讓使用者的需求可以被滿足。

政府扮演平台角色，提供必要基礎服務，同時透過基礎設施平台的架構和大數據資料，邀請企業民眾一起參與資料治理，創造出為民服務的更多應用。

智慧城市的關鍵在於以數據驅動的智慧治理，臺北市大數據中心將於2022年1月中旬正式啟用並對外開放參觀，讓市民了解市府如何透過數據資料梳理統整、輔助市政決策。 圖／臺北市政府提供

資訊治理兼顧隱私權益

不少人擔心，數位時代中出現大量數據，會讓民眾個資與隱私權益受損？陳志銘指出，資料治理是北市府數位基礎建設中重要的一環，並強調政府不是在販售資料，而是針對特定產業提供加值服務。例如，政府提供環境敏感地套疊服務，就可避免開發業者誤觸雷區而造成鉅額損失；或是透過捷運站人流及屬性分析，提供企業為服務特定族群之設點參考。

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