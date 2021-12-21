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退輔會辦理金瓜石環境教育 參訪國際終戰和平紀念園區

聯合新聞網 / 台北訊
退輔會主任委員馮世寬（前排左四）與外國友人及同仁參訪黃金博物館後，為環境教育自強活動畫下圓滿句點。（圖／林建榮）
退輔會主任委員馮世寬（前排左四）與外國友人及同仁參訪黃金博物館後，為環境教育自強活動畫下圓滿句點。（圖／林建榮）

退輔會於十二月二十一日舉辦「一一○年環境教育自強活動」，參訪新北市金瓜石的「國際終戰和平紀念園區」及「黃金博物館園區」。該會主任委員馮世寬在國際終戰和平紀念園區主持追思儀式，悼念二戰各國戰俘前輩，呼籲共同緬懷戰俘們的犧牲奉獻，並致上最高敬意。

今年是馮主委第三年前往此紀念園區，他致詞感謝「臺灣戰俘營協會」理事長何麥克多年來為戰俘史事奔走，設立國際終戰和平紀念園區，並且每年舉辦追思紀念活動，讓這一代人不忘歷史的教訓以及和平的可貴。主委也指出，每當想到當年戰俘遭受到的苦難，以及鄰近村民不顧危險暗助戰俘，由此發揮的人性光輝，都讓他萬分感動。

上個月十四日，馮主委出席了「臺灣戰俘營協會」在此園區舉辦的「終戰追思紀念活動」。今天的自強活動，則邀請臺灣戰俘營協會理事長何麥克、美國海外作戰退伍軍人協會的胡振東、卡爾霍恩及布魯爾參加。何麥克會長介紹了二戰時金瓜石戰俘營不人道的慘狀，以及設立紀念園區的背景。

馮主委於自強活動中表示，很高興何麥克會長及美國海外作戰退伍軍人協會的友人，再度來到紀念園區，藉著環境教育，向同仁介紹國際終戰和平紀念園區這個深具意義的地方。

在參觀園區並獻花、默哀兩分鐘後，馮主委與外國友人及同仁，步行至黃金博物館園區，獲館長謝文祥熱情接待，並聽取導覽人員介紹園區自然、人文風貌，還參與淘金體驗。

謝館長表示，黃金博物館是國內首座以礦業文化保存為宗旨的公立博物館，建館之初即以生態博物館為理念規劃，結合社區的力量，致力將金瓜石的礦業文化、人文記憶與聚落紋理，加以保存、傳承並活化。

退輔會主任委員馮世寬在國際終戰和平紀念園區紀念碑前獻花，向二戰期間犧牲受難的戰俘致敬。（圖／林建榮）
退輔會主任委員馮世寬在國際終戰和平紀念園區紀念碑前獻花，向二戰期間犧牲受難的戰俘致敬。（圖／林建榮）

黃金博物館 退伍軍人 金瓜石 二戰

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