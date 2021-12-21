首批春節7+7專案返家！後七日快篩將採簡訊回報
國內首批春節專案入境者今日起陸續返家檢疫。中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，若採行Ｃ方案「7+7+7」者，自12月14日入境陸續期滿168小時，只要在第六天ＰＣＲ篩檢陰性，就搭乘防疫車輛返家。
莊人祥說，今天已經有醫療單位陸續到防疫旅館採檢，如果民眾屬陰性且返家居家檢疫環境符合規定，就可以全程戴口罩、搭乘地方政府安排的防疫車輛，即可返家進行7天居家檢疫。
他提醒，民眾回家之後還有一次ＰＣＲ篩檢，請依照衛生單位通知到指定方式指定地點採檢，居家檢疫者進行公費快篩結果，也要配合健康關懷回報，後七天自主管理也要以雙向簡訊回報，同住者自費快篩結果，也採雙向簡訊回報。
指揮中心也表示，民眾居家檢疫期間不得外出，不得出境出國，要遵守通知書所載規定，不可共用房間、衛浴，也不可同處共食，違規者最高可罰一百萬元。
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