快訊

北市女「疑本土病例」莊人祥曝最終採檢PCR結果

直播／今本土+0！新增10例境外移入 無死亡個案

首批春節7+7專案返家！後七日快篩將採簡訊回報

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
今日首批春節專案「7+7」民眾返家，中央疫情指揮中心說明。由左至由為預防接種小組ACIP委員李秉穎、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
今日首批春節專案「7+7」民眾返家，中央疫情指揮中心說明。由左至由為預防接種小組ACIP委員李秉穎、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內首批春節專案入境者今日起陸續返家檢疫。中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，若採行Ｃ方案「7+7+7」者，自12月14日入境陸續期滿168小時，只要在第六天ＰＣＲ篩檢陰性，就搭乘防疫車輛返家。

莊人祥說，今天已經有醫療單位陸續到防疫旅館採檢，如果民眾屬陰性且返家居家檢疫環境符合規定，就可以全程戴口罩、搭乘地方政府安排的防疫車輛，即可返家進行7天居家檢疫。

他提醒，民眾回家之後還有一次ＰＣＲ篩檢，請依照衛生單位通知到指定方式指定地點採檢，居家檢疫者進行公費快篩結果，也要配合健康關懷回報，後七天自主管理也要以雙向簡訊回報，同住者自費快篩結果，也採雙向簡訊回報。

指揮中心也表示，民眾居家檢疫期間不得外出，不得出境出國，要遵守通知書所載規定，不可共用房間、衛浴，也不可同處共食，違規者最高可罰一百萬元。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

AZ疫苗再到貨73萬劑 總到貨八成

本土確診0例、境外10例　昨疑似本土病例三採陰已移除

又有本土案例？北市信義路一間防疫旅館疑疏散旅客中

第三劑縮短間隔？ ACIP共識：維持5個月、混打不限廠牌

相關新聞

本土確診0例、境外10例　昨疑似本土病例三採陰已移除

國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天零例本土個...

防疫旅館群聚案 指揮中心祭三大作為防範

台北、桃園防疫旅館爆出群聚感染，因此指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心將祭出三大強化作為，包括建立防疫旅宿疑似新冠肺炎群...

首批春節7+7專案返家！後七日快篩將採簡訊回報

國內首批春節專案入境者今日起陸續返家檢疫。中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，若採行Ｃ方案「7+7+7」者，自12月14日...

今本土+0、無死亡個案 新增10例境外移入

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

北巿信義路防疫旅館疏散旅客？ 市府：循例派出的篩檢車

桃園爆發防疫旅館群聚感染，台北市繼先前中正區某防疫旅館兩例確診，今天有民眾目擊台北市大安區信義路某防疫旅館今天上午8點多...

又有本土案例？北市信義路一間防疫旅館疑疏散旅客中

又有本土疫情？今天上午8點多，台北市信義路上一間防疫旅館正要疏散旅客，經過的民眾憂心是否又是有本土案例。目前尚未有官方說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。