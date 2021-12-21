民間推動環大台北人文歷史廊道踏查 留下更多歷史記憶

中華民國自閉症權益促進會理事長鄭文正計畫在一年內完成環大台北一周（Taipei Circuit Track）人文歷史廊道踏查，他將在本周三（22日）說明活動計畫與參與踏查的團隊成員。

大台北地區群山環繞，豐藏有形無形的人文歷史文化資材及地理景觀、自然生態等資源，而這些寶藏卻埋藏於山林鄉里之間，非輕旅行無以探索、發掘，更無從經由蒐集、典藏、研究、展示、教育、觀光，形塑成為可以永續保存並得以發揚傳承的文化資產。

全世界因人文歷史而興建的健行步道不勝枚舉，但是反觀有70%山區的台灣，卻仍沒有連續性的健行步道，殊為可惜；尤其大台北被山明水秀的山林及富饒人文歷史的環境所包圍，如果再不做連續性的步道規劃及踏查，未來將隨歲月的流逝，讓人文煙銷、歷史雲散。

鄭文正希望完成跨北北基桃行政區的大台北天際線環形路線規劃，讓藏有山林歷史遺跡的步道，串聯都會巷弄間的文化遺產，成為具有國際水平的連續性長距離步道，也將是世界級的背包客慢活路徑。慢活期間，將與地方人士產生城鄉互動，期待生活在台灣的人們能以步行方式對這塊生我們、養我們的土地留下歷史記憶。

鄭文正團隊計劃在一年內完成路徑及沿途重要人文歷史的踏查，並將以數位方式分享路徑、圖文、影像。22日鄭文正及胡貽圓將共同主持Taipei Circuit Track說明活動，地點在台北市八德路四段123-1號。