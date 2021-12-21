迎接耶誕在台中！ 全市「亮」起來
迎接耶誕佳節，台中市政府於全市打造溫馨、絕美的燈光美景，除在舊台中火車站前廣場布置全國獨家10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹，中捷市政府站外也有大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，水湳中央公園更有充滿童趣的「時空光廊」，以及東區湧泉公園的「浪漫星泉」、屯區藝文中心的「夢幻雪屋」等，超多唯美光影造景在台中，歡迎大家一起來台中迎接耶誕節。
珍珠奶茶的發源地在台中，今年在舊台中火車站前廣場打造10公尺高的「有你珍好」珍珠奶茶耶誕樹；柳川、綠川及周邊的台中文學館、市役所等地，也設有以甜點為主題的燈飾，打造甜蜜耶誕。
台中捷運在車站詢問處、3大主題廁所換上聖誕裝扮，並在市政府站外打造10公尺高的大型「夢幻冰藍色聖誕樹」，市政府站1號出口將於聖誕節及跨年期間舉辦6場聖誕市集，不可錯過。
台中24處重要公園及路口設有可愛主題燈飾，其中首波主打水湳中央公園的「時空光廊」，可透過旋轉木馬找尋趣味童年；東區湧泉公園則有「浪漫星泉」，由情侶剪影燈飾搭配星月造型設計，讓民眾能與星海共度佳節。
位於太平區的屯區藝文中心今年以3公尺高的「雪白聖誕樹」、「夢幻雪屋」和「耶誕玻璃帷幕」；葫蘆墩文化中心從12月18日至明年1月16日在挑高大廳妝點麋鹿及雪花聖誕樹，戶外榕樹園區火樹銀花燈海燦亮，打造歡樂聖誕景觀。
綠川中興大學自學府路至忠明南路一段，以「綠川光影幻旅」為主題布展，帶領旅客一起遊走綠川尋光路線；大里運動公園以「映動台中、光織大里」特色裝飾，引領大家走訪編織之美；豐原葫蘆墩公園，以「豐遊 金色葫蘆墩」為主軸，在原有地景風貌下，結合豐原特色及冬季意象，透過燈光展演呈現豐原之美。另外12月24日18時、12月25日、明年1月1、8日晚上7點，還有4個場次精彩的無人機展演。
此外，台中其他地標景點，例如台中文學館、審計新村、台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓等處，皆設有精心設計的燈景，透過光影交疊營造的浪漫美景，帶給您美侖美奐的耶誕氣氛。
更多台中「亮」點及相關活動，可至台中市政府網頁查詢。最後提醒大家，感受耶誕溫馨氣氛同時，防疫仍不能鬆懈，別忘了配合戴口罩、量測體溫、雙手消毒、實聯制等防疫措施，讓大家都能安心、安全過節。
（台中市政府新聞局 廣告）
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