前交長批高鐵宜蘭站程序不正義 「把委員當橡皮圖章」

高鐵延伸宜蘭綜合規畫報告還未完成，預計明年1月才送交通部核定，但針對爭議多時的宜蘭站址，交通部近日卻對外表示，綜規報告會以日前提的縣政中心以南350公尺「折衷案」為最優，遭外界質疑是先射箭再畫靶，恐有程序不正義。

對此，前交通部長陳建宇今天在臉書發文直指，這是一種完全無視「交通部軌道專案審查委員會」專業審議程序的表現，把委員會當橡皮圖章的一種程序不正義。

陳建宇說，交通部長王國材認爲交通部高鐵延伸宜蘭案已經兩年評估，期間傾聽地方民意，也經專業判斷，程序都很完整，沒有問題，但真的是這樣嗎？

陳建宇說，回溯2年前，前交通部長林佳龍把「北宜直鐵」變成「北宜高鐵」，在「北宜直鐵」綜合規畫的基礎上，納入「北宜高鐵」的可行性評估和綜合規畫，直接把「北宜直鐵」綜合規畫變成「北宜高鐵」的綜合規畫，雖說省時省力，但卻忽略「直鐵」和「高鐵」軌距不同、路廊不同、路缐作調整、環評保護作為也不同，更完全省掉「交通部軌道專案審查委員會」就本案可行性評估的專業審查職責，早已落人口實，其不顧程序正義的決策，人人皆知，不辯自明。

陳建宇說，如今王國材在「西部有高鐵 東部有快鐵」的政策下，努力地實現宜蘭縣民的期盼，在宜蘭地方派系大佬就「北宜高鐵設站」一變再變的紛擾抗議中，在立院立委高壓下，在兼顧宜蘭溪南、溪北交通及地方發展平衡下，前天立即對外宣布高鐵宜蘭站設站地點就在現在「折衷案」的站址，真是「用心良苦」，也算是「接地氣」的不得不作法。

但是，陳建宇說，如從過去交通部專業審查程序的嚴謹度來看，確實「北宜高鐵」案在「交通部軌道專案審查委員會」未審議通過前，連這五個設址地點的優劣比較都還沒出來。

他說，甚至包括整體北宜高鐵建設經費比較、區段徵收與開發面積大小、產業發展策略、環境規畫與保護措施、交通配套作為、地方政府的因應策略，以及北宜高鐵的運量、票價與附屬事業的收入分析、經濟效益分析及財務效益分析、都尚未經過委員會的審查確認。

陳建宇質疑，王國材就以地方（大佬）民意為依歸，其中或有綜合規畫顧問公司的專業意見（也有可能是迎合交通部及地方大佬意見的專業意見），就為定紛止爭、平息民怨，而率即宣布北宜高鐵站址就在宜蘭縣中心以南350公尺的「折衷案」。這不也是一種完全無視「交通部軌道專案審查委員會」專業審議程序的表現，把委員會當橡皮圖章的一種程序不正義嗎？

最後陳建宇說，過錯已造成，但仍可補漏，但願交通部能就「北宜高鐵」的整體綜合規畫提供相當完整的分析資料，以及為何設址在「折衷案」地點會是最佳地點的優勢説明資料，供「委員會」做出最明智的審議，而非形式背書的審查，而且應避免「委員會」要求一再補正，以取信社會大眾，更無愧於本身職責，讓北宜高鐵有一個完美的落幕。