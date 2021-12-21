臺北熊讚熱氣球 讓全世界都看見

為強化臺北市觀光品牌形象，臺北市政府觀光傳播局今年首度推出代表城市意象的大型3D造型「臺北熊讚熱氣球」，以最卡哇伊的人氣吉祥物熊讚Bravo及「你所未見的台北」品牌插畫為主題設計元素，傳遞臺北在國際的觀光旅遊形象，並藉由象徵希望的熊讚熱氣球，打造臺北市成為安全、友善的旅遊城市，盼未來解封後，成為全球疫情趨緩後第一個旅遊目的地。

臺北熊讚熱氣球啟航，象徵臺北安心旅遊新氣象。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

觀傳局於12月10日推出的「Undiscovered Taipei Travel with Bravo! 熊讚熱氣球帶您遊台北」觀光宣傳短片，透過動畫結合臺北品牌與觀光亮點，並藉由超級嚮導熊讚熱氣球的視角，引領觀眾遨遊臺北，包括全臺最知名的高樓-台北101、融合都會及時尚的信義計畫區；必比登推薦非吃不可的臺北夜市小吃；訴說著百年歷史風華的北門舊城區、大稻埕及臺北第一名剎龍山寺；「山離我們很近」美不勝收的臺北大縱走絕美山景；還有藝術發源地的臺北流行音樂中心及臺北表演藝術中心；另外四通八達、便利安全的交通路網，包括臺北捷運、YouBike、臺北觀光雙層巴士及最新推出的「臺北市雙層餐車」等，讓全世界再一次看見臺北多元友善、熱情活潑的城市魅力。

觀傳局長劉奕霆表示，「安心出遊」成為旅遊新趨勢，近年臺北市也在各國際旅遊、生活排行榜有亮眼成績。包括臺北市榮獲旅遊權威媒體「孤獨星球」2022全球十大最佳旅遊城市第2名；臺北市也入選2021時代雜誌的「世界最佳」百大景點等。然而在疫情中，觀光產業也是疫情海嘯的第一排，臺北市持續振興產業發展、透過與產業結盟及聆聽市場需求、開創多元可能性。針對國內旅遊，規劃打造符合生活新常態和消費者有感的主題旅遊，例如無圍牆博物館、臺北大縱走、走進貓空、Color Taipei彩虹觀光等系列活動，並透過臺北大型活動節慶和旅遊的串聯，讓遊客在解封後把臺北作為旅遊目的地首選之一。

臺北市連兩年舉辦Color Taipie彩虹觀光活動，期許臺北走向亞洲最平權的國際城市。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

未來國際旅遊方面，為了吸引國際旅客安心選擇臺北市作為會議展覽產業活動目的地，今年2月成功申請臺北市成為東北亞第一個加入「世界觀光旅遊委員會WTTC (World Travel & Tourism Council)安全旅遊戳記認證」的城市，透過建置臺北市MICE安全接待服務鏈，提升國際旅客對臺北市的信任度。另外今年6月推出象山看臺北4K即時影像Youtube頻道，24小時都可看到台北101，同時也積極與旅遊業者聯手推出「臺北x鳴日號」特色遊程、「臺北市雙層餐車」等專案，劉奕霆更表示，今年推出的臺北熊讚熱氣球，後續將參加國內外大型觀光活動並期待國境解封後可翱翔世界各地與大家相遇，讓全世界都可以看見，也歡迎全世界的朋友到臺北旅遊，體驗「你所未見的台北」。

觀傳局與旅遊業者聯手推出「臺北x鳴日號」特色遊程。 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供

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