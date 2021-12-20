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對酒駕雞婆獲願景回響 烘焙師姊寫十封信：往光亮路上

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供
酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供

聯合報70周年的願景工程，請來70位台灣各界的許願人，為台灣許下心願，其中陳昱芳是酒駕肇事的被害人家屬，她的弟弟在2017年11月間，遭酒駕、毒駕的金錢豹女服務生撞死，她今年為台灣許願，希望面對酒駕，所有人都能「雞婆」一點，獲得讀者回響，不少讀者除留下聯絡方式支持外，還表達願意捐款

她在近日也寫下10封親筆信，致謝讀者，也會發布在弟弟經營的烘焙坊臉書，她說「我們仍在前往光亮的路上」。

聯合報社慶70周願景工程推出後，獲得數百名讀者留下聯絡方式，不乏表示願意捐款推動，其中許願人陳昱芳有不少支持的讀者。

面對讀者回響，她說，目前是照顧兩個小孩的家庭主婦，得知有讀者願意關注她的願望，進而希望捐款，她非常感謝，不過原本的初衷就是希望希望台灣的每一個人，面對可能發生的酒駕行為時，就能多一分雞婆，只是一個想法的實踐，不需要額外讀者捐贈費用。

陳昱芳說，針對多名支持她理念的讀者，她已記錄下信箱，寫好一封親筆信感謝他們，就像她寫給顏姓女服務生的信一樣，並在被酒駕者撞死弟弟經營的臉書「雅妃烘焙坊」上公開，感謝讀者的支持，另外也會單獨寄到支持的讀者信箱內，希望台灣能越來越好，讓酒駕奪命的意外不再發生。

陳昱芳說，親筆信的內容除了感謝讀者對於防制酒駕的重視之外，她也在信中提到，弟弟的離世雖然對她們家來說是噩耗，但意外堆疊了眾人酒駕零容忍的比例，相關法案的通過，至少弟弟的離開，還能為她們帶來一點反思與補償的行動力。

她表示，相信未來台灣會有更多人認為酒精與駕駛不該在一起，是一件「理所當然」的是，既使只看到一點點光亮，「我們仍是在前往光亮的路上，期待那一日的到來」。

她說，無意推動成立任何的防制酒駕的協會，不過她持續會寫信的撞死她弟弟的金錢豹顏姓女服務生，每年一封，持續關心顏女有沒有變得更好，能在出獄之後，不要再犯下酒駕犯行，危害的其他人，若讀者願意捐款，她會寫信親筆信給讀者，請讀者捐款酒駕防制協會，讓金錢能具體的作出更有的運用。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供
酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供
酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供
酒駕被害人家屬陳昱芳今年替聯合報70周年願景工程許願，獲得讀者回響，她近日寫下親筆信，一一回覆支持的讀者，也會公開在臉書。圖／陳昱芳提供

酒駕 捐款 烘焙

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