2021退休力大調查 歡迎來填「6種動物測驗退休力」

台灣邁向超高齡社會是不可迴避的事實，聯合報去年開啟國民退休準備工程，推出「退休準備指標」，歡迎大家填答，關心自己的退休準備。今年以 「退休準備指標2.0──六種動物測驗你的退休力」，邀請大家再來填寫，評估自己的老後生活準備有那些優勢與不足。

「退休準備指標1.0」去年推出時，同步進行千人民調，發現國人退休準備分數平均54分。今年「2021年退休力大調查」，分析近一年來退休準備指標近三萬人的填答結果，發現平均57分。這群主動填答退休準備指標者，已經較一般人更關心老後生活，但平均分數只比去年調查略高3分。

退休準備指標，以財務、健康、社會連結、活躍好學及自在獨立為五大核心能力，進一步分析近三萬人的五面向成績，各以一百分計算，僅財務、活躍好學及自在獨立及格，社會連結五十分，健康五十四分，顯示距離準備完善，還需要更多努力。

調查也發現，退化準備有M型化趨勢，透過人工智慧演算，將近三萬人依填答結果分為六群，有兩個族群特別突出，一個各方面分數皆居冠，顯示退休準備充分、另一個所有分數都偏低，表示還有很大的努力空間；交叉分析也發現，總分四十分和六十分呈現兩個高峰，顯見填答者若不是準備充分，就是全無準備。

由於科學與醫學持續進步，每隔十年，人類平均餘命增加二到三歲，如今活到百歲已非夢想，而是必須面對和準備的現實，面對比想像中還要長的人生下半場，「退休準備指標」幫助大家想像退休準備的攻略和地圖，邀請大家每一年至少要做一次，逐年自我檢視。

從「2021年退休力大調查」，我們想要提醒大家三件事：

首先，不要聽到「退休」就覺得「和我沒有關係」或「避之唯恐不及」。可能因為退休和老邁、退出職場、失去社會地位、沒有生產力等連結使然，許多人對退休的想像非常負面。

其實，退休是大家認真工作的目標，也是人生很重要的過程，如同人人都會老，我們開啟退休準備這項社會工程，就是希望大家看待退休這件事，就如同看待臉上的皺紋般平常。

再者，經過二年來的深度研究和調查後，我們很誠摯地提醒大家，務必開始思考，為自己的長壽作預備。去年國人平均退休準備分數54分，今年三萬人填答結果呈現57分，都不及格。沒有人喜歡變老，但「年老」是所有人都必須面對的事項，需要超前部署。

接下來，準備退休是持續的過程，不論40+、50+，還是60+，準備退休或面對退休的過程勢必面臨許多來自大環境和自身處境的變化。例如突如其來的新冠疫情這兩年大幅改變我們的生活、社會安全機制的穩定性一直受到挑戰，例如勞退、健保等制度可能變革；回到個人層面，學習面對生命中各種不完美，也是我們要學習的退休力。

「退休準備指標2.0──六種動物測驗你的退休力」首度利用人工智慧演算於問卷設計，由陽明交大教授、關渡醫院院長陳亮恭與宏碁智醫團隊，透過AI協助，在三萬筆填答資料中得到六群退休力的準備樣貌，再經過多次動腦會議找出代表動物擬人化。

六種動物依分數高低，依序為「王者獅子」、「翩翩蝴蝶」、「暖男水豚」、「好奇海豚」、「做自己貓熊」及「慢慢樹懶」，各自有值得讚許的優點，卻也有不足之處，期待透過代表動物，請大家思考自己的老後準備有那些優勢，那些面向需要加油。

●「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫，踏出退休準備的第一步：

https://pse.is/3uraub