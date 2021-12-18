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新北跨年推八里左岸、金色水岸自行車道 享藝文賞花火

文 / 新北市政府文化局 提供

最佳煙火觀賞點。 圖／新北市政府文化局 提供
最佳煙火觀賞點。 圖／新北市政府文化局 提供

新北跨年何處去？當然是來淡水欣賞全臺首場13分14秒「光耀新北-1314就愛你跨河煙火秀」活動！新北市文化局針對跨年推出豐富系列遊程，包准讓民眾在淡水玩得流連忘返，捨不得回家！除了從下午就展開一系列精采的表演活動、好玩的冬日暖心市集、晚上接著「紙風車劇團」帶來經典好劇《雞城故事》外，還有三大主題2天1夜遊程抽獎大方送，而這次要推薦兩條「光耀新北-淡水花火鐵馬道」，邀請民眾來淡水、八里河畔，以自己最舒適愜意的步調，一次飽覽淡水人文風情及美景！

當日活動流程。 圖／新北市政府文化局 提供
當日活動流程。 圖／新北市政府文化局 提供

「光耀新北-淡水花火鐵馬道」含括兩條里程約15KM的「金色水岸自行車道」以及「八里左岸自行車道」，「金色水岸自行車道」路線經觀山公園、關渡大橋、竹圍碼頭、紅樹林自然保留區、淡水老街、渡船頭、漁人碼頭、淡海新市鎮等景點，還能眺望八里的觀音山，是一條人文及自然景觀兼具的自行車道。

金色水岸自行車道。 圖／新北市政府文化局 提供
金色水岸自行車道。 圖／新北市政府文化局 提供

「八里左岸自行車道」路線經五股觀音坑溪口、八里渡船頭廣場、老榕碉堡、左岸會館與左岸公園、挖仔尾生態保留區、十三行博物館、八仙樂園等景點，木棧道與水泥路面交錯，結合人文、生態與文資景點，是都市叢林中難得一見的單車綠洲。

八里左岸自行車道。 圖／新北市政府文化局 提供
八里左岸自行車道。 圖／新北市政府文化局 提供

兩條「光耀新北-淡水花火鐵馬道」皆為獨具魅力且人文、生態兼具的單車道，適合親子、情侶、三五好友一起輕鬆暢遊淡水！跨年當天騎完自行車除可至有著絕美夕陽景色的淡水海關碼頭水岸光影廊道瀏覽五組藝術作品外，還可至漁人碼頭觀海廣場欣賞眾多精采藝文表演、逛市集、賞花火，歡迎全臺灣到北部遊玩的朋友都可以前往參加。

新北文化局三大主題遊程抽獎活動至12月20日止，歡迎還沒參與的民眾把握機會。 圖／新北市政府文化局 提供
新北文化局三大主題遊程抽獎活動至12月20日止，歡迎還沒參與的民眾把握機會。 圖／新北市政府文化局 提供

新北文化局三大主題遊程抽獎活動至12月20日止，只要完成各主題貼文指定需求即可參加抽獎，歡迎還沒參與的民眾把握機會，更多「光耀新北1314就愛你」跨河煙火秀活動最新資訊請上新北市文化局粉絲專頁查詢。

新北市政府文化局 廣告

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