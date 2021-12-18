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普林思頓高中多媒體設計科金手獎十連霸 技職教育第一品牌讓你適性發展成就未來

撰文 / 曾俊林

普林思頓高中育達高職部於今年度全國高級中等學校商業類、家事類學生技藝競賽共計榮獲1座金手獎5項全國優勝，本校多媒體設計科更成功締造金手獎十連霸之超強紀錄！ 圖／普林思頓育達高職部 提供
普林思頓高中育達高職部於今年度全國高級中等學校商業類、家事類學生技藝競賽共計榮獲1座金手獎5項全國優勝，本校多媒體設計科更成功締造金手獎十連霸之超強紀錄！ 圖／普林思頓育達高職部 提供

眾所矚目的全國高級中等學校110學年度商業類學生技藝競賽於年底熱鬧登場，本屆商業類學生技藝競賽共吸引來自全國182所高級中等學校、770名選手齊聚競技，爭取「金手獎」殊榮。普林思頓高中育達高職部多媒體設計科李冠瑾同學代表本校挑戰110學年度商業類學生技藝競賽，順利奪下「商業廣告職種」全國金手獎，完美締造金手獎十連霸之輝煌紀錄。

普林思頓高中育達高職部於全國高級中等學校109學年度商業類學生技藝競賽表現優異，獲邀參加由臺北市政府教育局舉辦之技能暨技藝競賽獲獎師生表揚典禮。 圖／普林思頓育達高職部 提供
普林思頓高中育達高職部於全國高級中等學校109學年度商業類學生技藝競賽表現優異，獲邀參加由臺北市政府教育局舉辦之技能暨技藝競賽獲獎師生表揚典禮。 圖／普林思頓育達高職部 提供

今年全國高級中等學校五大類技藝競賽中，普林思頓高中育達高職部共計拿下1座金手獎及5座全國優勝。於商業類技藝競賽，本校觀光事業科林欣渝同學榮獲「餐飲服務職種」全國優勝；餐飲管理科吳崇元同學榮獲「中餐烹調職種」全國優勝。於家事類賽事方面，時尚造型科張詠涵同學、戚子嫻同學、鍾家瑜同學在「美顏職種」及「美髮職種」，獲得三座全國優勝，傑出表現令人讚賞。

111學年度普林思頓高中育達高職部招生科別有餐飲管理科、餐飲輪調建教班、表演藝術科、多媒體設計科、時尚造型科、觀光事業科，共計五大專業群科。本校餐飲管理科首創先例，連續四年前進台北喜來登大飯店舉辦畢業成果展，我們的「輪調式建教專班」更榮獲109年度建教合作考核一等，績效備受肯定。全臺與業界合作最強大的表演藝術科則是電視、電影、網路節目、廣告、音樂MV、經紀公司最愛合作首選，配合完善的展演實務課程，歷年來協助許多學生及畢業校友在各領域發光發熱。聲光影音設計能手的多媒體設計科著重媒體整合創作、2D動畫、3D動畫、平面設計、影片後製、遊戲、電競、攝影、產品化及行銷，還有最專業的校園影音團隊飛機餅乾，協助學生成為具跨領域思維的多媒體人才。時尚造型科則是以時尚美學為導向，將彩妝、髮藝、美甲、飾品設計融入教學課程中，「類階梯式建教合作專班」更與國內多家知名企業攜手，透過絕佳的實習環境，厚植實務能力，協助接軌職場。觀光事業科是全國第一所重視英、日、韓、泰語第二外語能力的高中職校，並導入觀光旅遊、遊程規劃、國際航空、餐旅服務等實務課程，培養學生成為全方位國際觀光人才！

111學年度普林思頓高中育達高職部招生科別有餐飲管理科、餐飲輪調建教班、表演藝術科、多媒體設計科、時尚造型科、觀光事業科，共計五大專業群科。 圖／普林思頓育達高職部 提供
111學年度普林思頓高中育達高職部招生科別有餐飲管理科、餐飲輪調建教班、表演藝術科、多媒體設計科、時尚造型科、觀光事業科，共計五大專業群科。 圖／普林思頓育達高職部 提供

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普林思頓育達高職部招生專線：02-2579-8311

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