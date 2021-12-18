普林思頓高中多媒體設計科金手獎十連霸 技職教育第一品牌讓你適性發展成就未來
眾所矚目的全國高級中等學校110學年度商業類學生技藝競賽於年底熱鬧登場，本屆商業類學生技藝競賽共吸引來自全國182所高級中等學校、770名選手齊聚競技，爭取「金手獎」殊榮。普林思頓高中育達高職部多媒體設計科李冠瑾同學代表本校挑戰110學年度商業類學生技藝競賽，順利奪下「商業廣告職種」全國金手獎，完美締造金手獎十連霸之輝煌紀錄。
今年全國高級中等學校五大類技藝競賽中，普林思頓高中育達高職部共計拿下1座金手獎及5座全國優勝。於商業類技藝競賽，本校觀光事業科林欣渝同學榮獲「餐飲服務職種」全國優勝；餐飲管理科吳崇元同學榮獲「中餐烹調職種」全國優勝。於家事類賽事方面，時尚造型科張詠涵同學、戚子嫻同學、鍾家瑜同學在「美顏職種」及「美髮職種」，獲得三座全國優勝，傑出表現令人讚賞。
111學年度普林思頓高中育達高職部招生科別有餐飲管理科、餐飲輪調建教班、表演藝術科、多媒體設計科、時尚造型科、觀光事業科，共計五大專業群科。本校餐飲管理科首創先例，連續四年前進台北喜來登大飯店舉辦畢業成果展，我們的「輪調式建教專班」更榮獲109年度建教合作考核一等，績效備受肯定。全臺與業界合作最強大的表演藝術科則是電視、電影、網路節目、廣告、音樂MV、經紀公司最愛合作首選，配合完善的展演實務課程，歷年來協助許多學生及畢業校友在各領域發光發熱。聲光影音設計能手的多媒體設計科著重媒體整合創作、2D動畫、3D動畫、平面設計、影片後製、遊戲、電競、攝影、產品化及行銷，還有最專業的校園影音團隊飛機餅乾，協助學生成為具跨領域思維的多媒體人才。時尚造型科則是以時尚美學為導向，將彩妝、髮藝、美甲、飾品設計融入教學課程中，「類階梯式建教合作專班」更與國內多家知名企業攜手，透過絕佳的實習環境，厚植實務能力，協助接軌職場。觀光事業科是全國第一所重視英、日、韓、泰語第二外語能力的高中職校，並導入觀光旅遊、遊程規劃、國際航空、餐旅服務等實務課程，培養學生成為全方位國際觀光人才！
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