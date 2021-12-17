可以期待的美好！2021花蓮幸福聖誕城12/16隆重開幕

2021花蓮幸福聖誕城在12月16日由花蓮縣長徐榛蔚與現場貴賓一同點燈開幕儀式！ 圖／花蓮縣政府 提供

2021花蓮幸福聖誕城在12月16日迎來開幕點燈儀式！活動以「平安無懼幸福無距」為主題，由花蓮縣長徐榛蔚與現場貴賓一同點燈，希望在年末聖誕，一掃今年因疫情所帶來的緊張與恐懼，藉由充滿幸福感的佳節氛圍，結合市集、美食等精彩文化活動，希望能讓前來的民眾都感受到溫暖的力量，感受最原汁原味的聖誕氛圍！

由於今年國内受到疫情影響，使得人們無論生活還是心理都受到了波及，社會多數時間籠罩在恐懼、緊張的氣氛下。2021花蓮幸福聖誕城以「愛也能傳染」為本次活動概念，希望扭轉過去兩年大家最敏感忌諱的詞彙，以積極正面的角度凝聚彼此。活動喊出「平安無懼幸福無距」的口號，試圖於今年聖誕節在花蓮打造「全台最溫暖的聖誕城」，讓來到此的朋友們，無論本地居民或是遊客，都能感染溫暖、幸福的力量！

由迦南美地幼兒園的16位小天使們為現場帶來精彩的「聖誕佳音」表演。 圖／花蓮縣政府 提供

活動開場由迦南美地幼兒園的16位小天使們為現場帶來精彩的「聖誕佳音」表演，現場熱鬧且溫馨。縣長徐榛蔚致詞提到，期待已久的花蓮幸福耶誕城終於在今天點燈了，三年前在美崙浸信會的光雕秀，再到今年的幸福耶誕城，我們不背離並堅守溫馨、溫暖，傳達愛與幸福的元素，尤其今年真的是辛苦的一年，疫情影響整個國際交流，各國邊境嚴峻，感謝所有花蓮鄉親大家共同守護，讓防疫作為深入到每個角落，幸福不是來自於GDP成長，亦或是存款高低，而是來自於人與人眼神交流與傳遞，感謝我們彼此在艱困的一年仍將幸福與愛傳遞出去，因為大家心中有愛，花蓮才這麼幸福。

「花蓮的教育真的太棒了！」看著16位迦南美地幼兒園的小天使們，徐縣長不禁說道，因著前縣長傅崐萁的理念，苦不能苦孩子，花蓮教育向下紮根、向上延伸，創全國之先辦理「教育希望工程-公費留學計畫」，國中及高中每年提供10個名額學生公費出國留學，並提供大專院校3個名額學生至德國留學，也積極推動智慧教育，包含無人機、SCRATCH、自走車以及仿生獸等，更推動全民體育，培育國家世界運動選手，感謝家長的支持與陪伴，感謝老師的滋養與啟發，花蓮的孩子是我們的驕傲。

「因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們…」（路加福音1：78-79），美崙浸信會牧師蔡志堅為現場眾人選讀，蔡牧師說，今年大家受到疫情影響，然而不僅疫情會感染，愛也會感染，愛讓我們勇於面對生命的幽谷，期待12月份幸福聖誕月讓愛帶給花蓮平安跟幸福。

花蓮幸福耶誕城12月16日晚上點燈，結合市集、美食等活動，讓民眾感受到溫暖的力量。 圖／花蓮縣政府 提供

2021花蓮幸福聖誕城在府前石雕公園盛大舉辦，共有三大主題的市集，分別為甜點巿集、胖卡巿集、伯利恆巿集，近80個美食攤位，歡迎鄉親一起感受幸福聖誕的溫暖，攜手邁向嶄新的一年。最原汁原味的聖誕甜市集，與花蓮在地結合，帶給大家不同凡響的聖誕節體驗，體驗最原始的聖誕節精神-愛與幸福的延續，以及最在地、最「花蓮」的聖誕節，希望透過好吃又好玩的形式，為大家找回甜蜜的幸福滋味。

聖誕甜市集串聯50餘個甜點、飲食品牌，能嚐到全台知名甜點。 圖／花蓮縣政府 提供

聖誕甜市集串聯50餘個甜點、飲食品牌，不只能嚐到全台知名甜點，例如金雞母、在欉紅等10家，還有多家花蓮在地甜點品牌、手作商店和為期三天的歐洲市集。今年更聯手甜點品牌結合在地花蓮食材，推出「花蓮聖誕限定口味」的甜點：『蝦。日子很瞎』，首次推出添加「花蓮富里好米」的雞蛋糕，內餡内陷搭配來花蓮一定要吃的「馬告香腸」，甜甜鹹鹹好滋味！『不貳光』推出蔚藍海岸車輪餅，花蓮聖誕甜市集限定推出花蓮代表色的「藍色」造型車輪餅，限量供應！

12月16日聖誕點燈儀式眾星雲集，包含縣議員徐子芳、林宗昆、謝國榮、魏嘉彥、賴國祥、吳東昇、蔡依靜、創略廣告公司總經理黃志靖、美崙浸信會牧師蔡志堅、議長辦公室主任林裕彥、議長助理張宸瑋、花蓮翰品酒店總經理孫薈茹、花蓮美侖飯店總經理高水祿、中華飛揚協會秘書長馬呈豪、旅館全聯會副理事長陳義豐、花蓮縣觀光協會理事長謝立德、各教會牧師以及縣府各局處首長等人共襄盛舉，一同感受幸福聖誕的溫暖。

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