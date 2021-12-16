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獨／華視將借17億蓋大樓 董事：華視變物流公司？

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
華視虧損嚴重，打算借貸17億元興建商辦大樓對外出租。記者鄭超文／攝影
華視虧損嚴重，打算借貸17億元興建商辦大樓對外出租。記者鄭超文／攝影

華視連年虧損累積逾18億，已超過16.9億元資本額，但華視坐擁市價百億的土地資產，成為資產活化標的。華視總經理莊豐嘉今天下午向公視、華視聯席董事會提報最新的資產活化方案，準備向銀行融資17億元，花3年將占地886坪停車場土地打造媒體園區，預計興建十幾層樓的商辦大樓對外出租。

華視資產活化提案下午經董事會表決後，經莊豐嘉口頭報告，在場有董事提出不同意見，最後投票以1票反對、9票贊成照案通過。不過，現任公廣董事已延任2年多，看守期間通過未來3年重大開發案，受到質疑。

公廣董事鄭自隆說，延任董事在看守期間不宜做出重大決策，且文化部上周已斥資495萬元上網招標「華視資產活化之可行建議」方案，若最後與華視方案不同，豈非造成文化部困擾？

華視過去提出資產活化方案，一度打算興建飯店，被外界質疑「不務正業」，最新資產活化方案，改為興建商辦大樓。鄭自隆質疑，華視獨自向銀行融資蓋大樓，未來出租辦公室，與本業無關，難道華視要變成物流公司？

由於華視虧損累計逾18億元，會中也有監事質疑，貸款17億將加重華視財務沉重負擔，建議可改採地上權模式，改由專業團隊營運，但建議未獲採納。

華視 莊豐嘉 文化部

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