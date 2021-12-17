2022新北市鐵道馬拉松接力賽 銳不可擋挑戰破千隊

2022鐵道馬拉松接力賽，銳不可擋挑戰破千隊。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

全臺唯一結合了觀光、鐵道、路跑的新北市鐵道馬拉松接力賽即將來到第7屆，這場堪稱為全臺灣最具特色的賽事，連年報名隊伍數不斷飆破紀錄，第7屆不但祭出令人愛不釋手的創意物資，更將報名隊伍數設定至1,000隊的終極目標。

第一棒「女神棒」亮麗起跑！追友通通封為女神。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

【怦然心動－七棒專屬超吸睛完賽物資】第七屆特別將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計，每人拿到的皆是自己負責棒次的代表款！此外，延續往年組合式獎牌設計，第七屆更將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走，每項完賽物資收藏性再創新高，絕對讓第七屆追友的完賽時刻，驚喜不間斷！

隱藏版隊友左起：貓女姐接Vita、運動網紅李詹瑩、跑界小清新吳敏、知名運動Youtuber梁哲睿。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

【立即行動－隱藏版隊友全新陣容登場】延續第六屆大獲好評的隱藏版隊友組，在第七屆力邀了全新陣容重磅登場，包括知名運動Youtuber－梁哲睿、跑界小清新－吳敏、運動網紅－李詹瑩及變裝組代表的貓女姐接Vita等11位隱藏版隊友神助攻，與追友一同共襄盛舉追火車，明年4月17日的終點將是眾星雲集，看點滿分！

【無限激動－首創幸運星成績獎】適逢第7屆的追火車，恰好以LUCKY 7的幸運數字為核心，賽事首創幸運星成績獎，於記者會中抽出的7隊幸運名次，在完全無法預測的情況下，直到所有完賽隊伍名次全數產出後，獲得幸運名次的隊伍即可獲得AKIWEI太陽眼鏡等精美獎項，只要完賽就有中獎機會，增添整體賽事趣味性！

除了幸運星等好禮，福容大飯店今年依舊義氣相挺贊助變裝組前3名獲獎隊伍Villa及海景房；與鐵道馬長期合作的日籍西武鐡道公司，雖然受到疫情影響，但新北市政府與西武鐵道的臺日交流持續，明年也將以實際行動，大力支持回饋鐵道馬。

有代表意義的「接力環」，參考早期台鐵路牌環設計而成，讓追友們愛不釋手！ 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

【即刻出動－來青春山海線旅跑吧！】鐵道馬拉松接力賽賽道橫跨雙溪、貢寮二個行政區，參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味貢寮、雙溪小鎮的人文與靜謐。今年主辦單位與注腳雙溪等在地業者合作，推出追火車客製餐點及伴手禮，並賽前規劃兩場旅跑深度體驗活動，讓追友不僅是參與賽事，還能夠體驗周邊特色景點，2022鐵道馬將讓所有的參賽者體驗不一樣的運動旅遊！

【2022新北市鐵道馬拉松接力賽報名資訊】報名請至https://reurl.cc/n58dXn，並請密切鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專掌握賽事第一手消息！欲得知更多新北旅遊資訊，可以上新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/) 或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁！

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