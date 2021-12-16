「2021國家農業科學獎」頒獎 得獎者省國庫469億元

「透過農會資料庫大數據分析，不但嘉惠45萬農民退休儲金，還勾稽揪出假農民，為國庫每年省下近新台幣469億元。」榮獲國家農業科學獎的團隊代表人、台中農改場科長王東良說。行政院長蘇貞昌在「2021國家農業科學獎」頒獎典禮祝賀得獎者說：「台灣芭樂現在和排球一樣大，農業注入新生命，都是你們功勞。」

為國庫省下469億元

被譽為國家級農業科技研發最高獎項的「2021國家農業科學獎」14日頒出「前瞻創新」、「社經發展」、「產業領航」和「環境永續」四大類獎項共12組得獎研究團隊，頒發獎金從20萬元到15萬元不等；另再個別選出1潛力新秀，頒給千里獎5萬元，以資鼓勵。

這次獲獎的團隊「農民福利大數據行政創新團隊」是透過大數據勾稽揪出假農民，為國庫每年省下近新台幣469億元，並在三天內完成99萬農民直接撥付、開辦農民退休儲金嘉惠45萬農民。團隊代表人、台中農改場科長王東良說，全國共287家農會26年來都只有紙本，靠著資訊化整合，相信未來可為農民帶來更多便利。

結合學術產業創新

此外，「電磁保鮮加值服務平台」團隊，整合電場保鮮技術及電漿活性包裝，透過調控酵素、抑制微生物、調節呼吸作用等，在不使用化學保鮮劑情況下，也能達到冷鏈效果，有效延長漁農產品上架銷售期2至3倍。代表人中興大學食品及應用生物系謝昌衛教授表示，地球本身就是一個大電場，只要有效運用，就能達到省電又環保。

此次獲獎的環境食安團隊「天敵昆蟲智慧化量產創新研發」，透過天敵昆蟲量產智慧化技術，可節省超過9成生產天敵昆蟲的人力成本，成功促使昆蟲量化生產跳脫傳統養殖框架，進入新農業思維。台大教授江昭皚說，要原從事學術研究的人員進入產業研發，過程很辛苦，但成果很值得。

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