交通部砸1.5億開發APP卻下架 監察院要查

民眾黨立委高虹安去年在立法院質詢時揭露，交通部耗資1.5億元開發「UMAJI遊買集」APP，卻僅2萬3千人下載，成效不彰。高虹安表示，雖前交通部長林佳龍當時承諾會改版，但APP下架後至今未重新上架，對此監察院已立案調查，她也質疑，「像這樣披著數位轉型，卻如此溢價與失能的採購案到底還有多少？」

高虹安指出，林佳龍去年5月答詢時承諾，APP改版後，預計7月會達到10萬人次下載，沒想到質詢隔天，該APP便悄悄下架，至今未重新上架，交通部更將本來開發APP的履約目標，改成API服務提供，且原應在今年11月底完成履約，至今也未完成，和廠商間最重要的合約變更，仍交代地不清不楚，「國人納稅錢1.5億元、耗時近四年的科技旅遊計畫，就這樣悄然無聲、石沈大海」。

高虹安表示，關於UMAJI案明顯溢價失能問題，審計部已正式回應，發現交通部執行過程有未盡職責及效能過低等情事，核有未盡職責且效能過低，今年6月函請行政院督促交通部檢討妥處，並報告監察院，但行政院二次函復均未覈實檢討，亦未研謀具體改善措施，8月30日將此情陳報監察院，監察院交通及採購委員會也於今年10月12日決議由監察委員葉宜津調查此案。

高虹安批評，由查辦進度可知，交通部該APP計畫已被核有未盡職責、效能過低，竟還連檢討報告都不好好寫，後續她會持續追蹤監察院辦理進度。高虹安並感慨地說，「像這樣披著數位轉型，卻如此溢價與失能的採購案 到底還有多少？」行政部門的資訊系統採購疑雲層出不窮，這些國家資源到底落入誰的口袋？需要全民的關注與監督。