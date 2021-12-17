釣魚網站假冒聯合新聞網騙個資買虛擬貨幣 讀者小心勿上當

本公司（聯合線上股份有限公司、聯合報集團）最近接獲讀者投訴，有不法份子製作「釣魚網站」，偽造「聯合新聞網」新聞頁面，假稱有新型交易平台等虛假投資訊息、以騙取讀者個資。本公司與該釣魚網站一概無關、且已報警處理，希望讀者注意個人資訊安全，切勿上當。

據了解，該偽造網站外觀和「聯合新聞網」網站極為相似，意圖取信讀者，上面卻刊登誇大投資訊息、購買虛擬貨幣等等。除此之外，還會在文章末要求民眾提供：姓名、地址、EMAIL、電話等個人資料，並在取得資料後指示民眾到其他網站註冊、存款，及要求電話號碼。由於這些皆為網路詐騙手法，無法保證提供後資訊和金融安全。

若有讀者曾經點選該網站，請注意是否有個資外洩、信用卡遭盜刷之情形，如有該等情形，請儘速向警方報案或通知信用卡發卡銀行。

如您對瀏覽網頁是否為聯合新聞網網頁有疑慮，首先可檢查網址列開頭是否為「https」、及中間是否有「udn.com」字串。如仍不能確定，歡迎寄客服信箱newspro@udn.com求證。