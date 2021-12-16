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【專家之眼】疫後危機？被政府遺忘的隱形失業者

聯合報 / 劉明德／四川大學前副研究員
根據行政院主計總處於11月22日公佈的最新勞動人口統計數字，今年10月的長期失業者有5.3萬人。圖／本報資料照片
根據行政院主計總處於11月22日公佈的最新勞動人口統計數字，今年10月的長期失業者有5.3萬人。圖／本報資料照片

根據行政院主計總處於11月22日公佈的最新勞動人口統計數字，今年10月的長期失業者有5.3萬人。台灣真的只有5.3萬的長期失業者嗎？你相信嗎？

5.3萬這個數字是怎麼來的呢？是根據它的定義來的。根據就業服務法第2條第5款，長期失業者指：（1）連續失業期間達1年以上。（2）辦理勞工保險退保當日前3年內，保險年資合計滿6個月以上。（3）於最近1個月內有向公立就業服務機構辦理求職登記者。（4）勞保年資證明文件。（5）公立就業服務機構求職登記文件。（6）失業證明文件。滿足以上條件者，才稱為「長期失業者」。

好了，就算有人滿足以上條件，這樣的人會去申請登記嗎？那就要先看一看登記了有什麼好處囉！人同此心，心同此理，是不是呢？經過一查發現，登記的「好處」有「一籮筐」：「推介合適之工作機會。就業諮詢服務：如果當事人對於未來工作方向不清楚，由專業個案管理員提供一對一之專業諮詢。結合或轉介相關資源排除就業障礙。轉介就業促進研習活動或職業訓練，提升其求職技能。

推介臨時性工作：經求職登記後經公立就業服務機構協助推介就業，於求職登記日起14日內未能推介就業，就業服務機構得推介其至用人單位面試通過後，從事臨時性工作，並發給臨時工作津貼」，洋洋灑灑，煞有介事，卻一毛錢也沒有補助。

請問，這種情形之下，作為讀者的你，假設你現在失業，你會去辦理求職登記嗎？我不知道你會不會，我是不會啦！為什麼不會？那還用講，花了大把大把的精力去登記求職，結果一毛錢也沒有，還去幹嘛？

人同此心，心同此理。正因為如此，所以才會有我國長期失業者才只有5.3萬人這麼美麗的數字，就跟官方對外宣稱的台灣窮貧人口比例只有1.3％一樣的虛偽、殘酷、冷漠。換言之，官方長期失業的統計，不是根據事實，而是根據定義，而這樣的定義顯然離事實太遙遠。

那麼，如何才能知道台灣真實的長期失業人數呢？可以參考德國的做法，德國的做法才可能反映實際情況。德國的長期失業者可領取救助金，救助金由兩部分組成：組成一，房租、水、電等住房費用由政府負擔，自己不用花錢。租房面積與家庭人口數掛勾，人均不得超過50平方公尺（約15坪），租金上限不得超過當地平均房租，合理吧？合理。

組成二、基本生活補貼，具體數額視家庭人口數而定，人口越多，補助越多。自2021年1月1日起，單身或單親長期失業者、同住無業或殘疾成年每月領取446歐元，已婚或與成年伴侶共同居住者每月401歐元，25歲以下無業成年每人357歐元，14至17歲每人373歐元，6至13歲每人309歐元，0至5歲每人283歐元。根據上述，在德國，一個長期失業者的四口家庭：夫妻、10歲小孩、4歲小孩，不用付房租、水電、暖氣，一個月可以從政府那裡拿到1393歐元，約新台幣43600元，這就是德國的數字不會假的原因。

那麼，整個德國有多少人得到國家這樣的照顧呢？根據德國聯邦就業局(Bundesagentur für Arbeit)的統計，今年11月，每十二個德國家庭當中就有一個家庭(8.1%)領有長期失業救助金，長期失業人口占整個勞動力的6.7%，相較之下，台灣的長期失業人數竟然只佔整個勞動力的0.44％，與德國的數字相比，竟然差了15.23倍之多，可見台灣的數字是多麼的荒唐失真。

因此，如果比照德國長期失業比例6.7%來算的話，台灣大概有80萬左右的長期失業人口，而政府為這麼龐大的群體做了什麼事了嗎？沒有。有啦，根據勞動部勞動力發展署的統計資料顯示，那就是每一年大約四萬人的培訓。請注意，是一年，不是一個月哦。

那麼，長期失業救助金可以領多久呢？說到答案，那就讓台灣的長期失業者直流口水，可以領到65歲，那65歲之後怎麼辦呢？不用擔心，可以領社會救濟金，那社會救濟金可以領多久呢？到死。所以，生在德國，從出生到死亡，都不用為生存發愁，難怪德國人團結，難怪台灣人無法凝聚！

有人說，德國福利好，是因為德國有錢，主要不是這個原因，而是德國政府不會只照顧有錢人而不照顧窮人，這才是根本原因，不要誤解了。那麼，為什麼政府必須照顧窮人呢？因為窮人也是台灣人，就這麼簡單，不要講一些五四三的，聽了都煩！

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