文化部招標華視資產活化評估 公視董事:樂見政府撥資源

華視虧損嚴重，但擁有價值估百億的土地資產。2016年，華視董監事施振榮、姚仁祿提出資產活化計畫，以改建飯店的方式尋找財路、並經董事會通過，卻因各方壓力不了了之。沉寂數年，華視資產活化呼聲再起，文化部10日公開招標徵求民間提案華視資產活化方案，今天召開的公視和華視聯席董事會也將提案討論資產活化一事。公視董事邱家宜表示，樂見文化部關心此事並願意撥出資源，規劃結果可供董事會參考。文化部則強調，經徵求後作成之研究或建議，均僅作為提供文化部及公廣集團參考，最終方案仍需經由公廣集團依相關規定辦理。

文化部影視及流行音樂發展司10日上網公告，以限制性招標公開徵求「中華電視股份有限公司資產活化之可行建議」，預計以495萬元甄選最多三家廠商提案，每家廠商提出兩種以上建議可行方案，明年4月底前履約。招標公告中要求提案內容須包括：華視資產活化內外部環境分析；華視資產活化之可行性分析；我國及國際資產活化重要案例之分析，其中至少一項為媒體產業的案例；以及華視資產活化後，後續經營策略之建議。

文化部表示，華視資產活化為外界所關切議題，文化部基於主管機關立場，對外徵求相關可行建議以協助本案推進。文化部長李永得表示，年初許多立委提出要求，原本上半年便要做此一資產活化可行性評估建議。華視也送過相關計畫，但因公視新一屆董事無法順利選出，華視董事長(由公視董事長兼任)認為不宜於延任期間主動提重大議案，內容簡略。但他認為此事「總是要做」，或許從社會面去看會有新的觀點。因此請影視司向民間公開徵求提案，「這些構想最後不一定會成真，但大家總有一些專業的意見，而且從民間角度去看。」

李永得表示，華視資產活化評估還包括如何重新鑑定華視的資產價值，如果政府要買回華視民股，也必須知道每一股的價值，「透過重新鑑定提出未來的計畫，這是很基本的東西。」他表示，此一資產活化評估建議提出之後，還是要經過華視董事會討論，「就是提供一個參考資料而已。」

公視董事邱家宜則表示，樂見文化部關心這件事並願意撥出資源，規劃結果可供董事會参考。她透露，華視內部對資產活化一事也有初步共識，今天公視華視聯席董事會就會提案討論此事。