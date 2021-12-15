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實驗室管理者資格加嚴！P2以上要設生物安全主管

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。 記者謝承恩／攝影
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。 記者謝承恩／攝影

中研院因P3實驗室人員染疫，承認六大疏失，包括未依規定通報鼠咬意外事件、未在生物安全櫃中操作小鼠、缺乏資深人員監控、新進人員訓練不夠等。中央疫情指揮中心今日公告新制，要求P2至P4實驗室，要在1個月內設置生物安全主管。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，七月曾公布新版的「感染性生物材料管理辦法」，宣布國內實驗室要設置生物安全主管，且需要有專業技術背景及行政管理職務。但對於中研院等「老字號」單位，則已有設有生安官等單位，影響不大。

羅一鈞說，過去對於實驗室單位雖有設置生安會，或有生安專職人員進進行安檢審核或協調溝通事項，多是機構主管擔任，而生安專責人員則是由資深主管進行。近年小規模或新興實驗室，僅設置業務承辦人，或由資淺同仁擔任。

如今要求生安主管有更嚴格要求，對象需要同時具備主管職、行政管理及技術管理背景等，要求落實生安法及相關SOP、內部考核等事項，並要求實驗室一個月內，在一月十五日前提報生安官人選。

新制中除了要求有條件要設生安主管外，也有針對瀆職異常等案件，要讓單位有時間調查，隨後通報主管機關才有意義，因此針對通報時間也有放寬，但部分重要的通報事件，則無放寬。

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