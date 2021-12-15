實驗室管理者資格加嚴！P2以上要設生物安全主管
中研院因P3實驗室人員染疫，承認六大疏失，包括未依規定通報鼠咬意外事件、未在生物安全櫃中操作小鼠、缺乏資深人員監控、新進人員訓練不夠等。中央疫情指揮中心今日公告新制，要求P2至P4實驗室，要在1個月內設置生物安全主管。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，七月曾公布新版的「感染性生物材料管理辦法」，宣布國內實驗室要設置生物安全主管，且需要有專業技術背景及行政管理職務。但對於中研院等「老字號」單位，則已有設有生安官等單位，影響不大。
羅一鈞說，過去對於實驗室單位雖有設置生安會，或有生安專職人員進進行安檢審核或協調溝通事項，多是機構主管擔任，而生安專責人員則是由資深主管進行。近年小規模或新興實驗室，僅設置業務承辦人，或由資淺同仁擔任。
如今要求生安主管有更嚴格要求，對象需要同時具備主管職、行政管理及技術管理背景等，要求落實生安法及相關SOP、內部考核等事項，並要求實驗室一個月內，在一月十五日前提報生安官人選。
新制中除了要求有條件要設生安主管外，也有針對瀆職異常等案件，要讓單位有時間調查，隨後通報主管機關才有意義，因此針對通報時間也有放寬，但部分重要的通報事件，則無放寬。
疫情快報
▪【疫情專題】12月15日 0本土、1死亡 境外確診增7例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言