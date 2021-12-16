聯發國際商標訴訟遭駁回 澳商追討近14億賠償

澳洲歇腳亭跨海向台灣歇腳亭追討14億賠償 圖/澳洲歇腳亭提供

台灣聯發國際餐飲（聯發國際，股票代號2756）與澳洲品牌代理商Sharetea Australia（澳洲歇腳亭公司）爆發合約糾紛事件愈演愈烈。

日前澳大利亞聯邦法院針對聯發國際提出之全面停止使用「歇腳亭（Sharetea）」品牌商標的臨時禁制令訴訟已遭澳大利亞聯邦法院判決駁回；此外，澳洲歇腳亭已委托台灣知名律師事務所立勤國際陳欽煌律師於11月23日對聯發國際發函催告，要求聯發國際損害賠償，金額高達6,700萬澳元，折合新臺幣約14億元。

據悉，澳洲歇腳亭與聯發國際餐飲茶飲品牌歇腳亭的法律糾紛，如果聯發勝訴，聯發也會失去澳洲市場及全球近三分之一的門市，因爲澳洲歇腳亭必然更換其90餘家門市的品牌。而現在澳洲歇腳亭勝訴，聯發恐將失未來10年商標權及面臨巨額賠償。

據了解，澳洲區域代理商 Sharetea Australia（澳洲歇腳亭） 為聯發國際2020年度與 2021 年上半年度的第一大客戶，該公司與聯發籤署了一份的有法律約束力的協議，有效期持續到2032年，其擁有90家店是全球歇脚亭近三分之一，今與主要客戶發生合約糾紛，是否會影響聯發國際的財務業務，也引發市場關注。

澳洲歇腳亭跨海向台灣歇腳亭追討14億賠償 圖/澳洲歇腳亭提供

澳洲歇腳亭表示，聯發國際長期對原物料品質管控不佳且經常提供劣質貨品，包括多次出現珍珠顆粒發霉、荔枝凍內有蟲子或雜質、芒果果凍有蟲子、奶精粉有汽油味，芒果醬有螞蟻等等，這些澳洲歇腳亭都有照片和郵件佐證，並有進口物料質量問題報告。

此外，聯發國際在物流裝貨也是頻繁出現問題，且拒絕賠償；2020年疫情期間，更把北美退訂的貨大量發到澳洲，其中有超過10萬美金價值的貨品都是即將過期，造成澳洲歇腳亭蒙受巨大損失。

依此次澳大利亞聯邦法院於12月6日的2021年度第NSD1124號判決書中顯示，澳洲歇腳亭於2011年12月16日與聯發國際簽訂代理合約，成為「歇腳亭」品牌在澳洲之獨家代理，並要求5年內至少開設20家店。判決書詳載，目前澳洲歇腳亭在澳洲已有90家門店。

但約自2020年2月份起，因全球COVID-19疫情嚴峻，北美原物料需求量大減，聯發轉將許多即期產品提供給澳洲歇腳亭，造成其營運困境及損失；另2020年5月12日聯發國際在台灣籌備首次公開募股，因此要求澳洲歇腳亭提供澳洲加盟門市的營運相關情況等機密文件以協助其上櫃遭到拒絕，因這在澳洲涉及加盟商個資隱私。

2020年起，聯發多次威脅斷貨。並在今（2021）年3月份起，聯發國際以諸如未提供澳洲加盟門市營運相關文件等為由，徹底中斷對澳洲的供貨，迫使澳洲的門店面臨極大的經營困境，甚至倒閉風險。在逼不得已的情況下，澳洲歇腳亭重新組織原物料供應鏈，並暫時與台灣其他供應商合作，以維持澳洲所有門店的供貨和營運。

然而，聯發國際在9月29日發出「終止合約通知書」，10月26日向澳洲聯邦法院提出告訴，要求澳洲歇腳亭停止使用「歇腳亭（Sharetea）」商標的臨時禁制令，12月6日澳洲聯邦法院判決駁回。