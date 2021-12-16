整建老舊校舍 臺中市優化校園環境榮獲國家卓越建設獎肯定

清水國小。 圖／臺中市政府 提供

臺中校園越來越美！中華民國不動產協進會主辦「2021年國家卓越建設獎」，今年臺中校園獲得兩項金質獎殊榮，分別是清水國小、西苑高中校園工程，獲得最佳規劃設計類金質獎，重塑臺中校園新美學。

臺中市教育局長楊振昇說，臺中是年輕創意、宜居城市，校園美學也要突破，透過繽紛色彩、開放綠帶及優美曲線，營造良好的校園環境，透過綠化、美學結合周邊環境，讓師生在活潑有朝氣的空間互動，營造校園特色。

獲獎的清水國小歷史悠久，1925年遷校至今，校園內有全國少有使用中的古蹟教室。校方表示，新校舍參考傳統建築空間思維，讓內外空間層次滲透、過渡，營造校園氛圍。

清水國小校舍工程使用建築新工法搭配復古紅磚牆，運用金屬板表現斜屋頂的現代感。 圖／臺中市政府 提供

清水國小建築物外牆運用現代磚牆新工法，屋頂瓦片改用金屬版，表現斜屋頂的現代感，同時呼應老校舍，以簡約風格下呈現材料之美，為傳統校園增添新意。

西苑高中成立已50多年，校舍工程強化教室空間的彈性運用，也結合周邊社區鄰里，保有舊校舍軸線，增加外部空間，後方球場的下方架空層，可保持通風，也解決停車及社團活動需求。

立面使用雙層大落地窗與冷調的黑白灰色系，但內部含有溫暖木板及色彩點綴。陽台往外斜推，阻擋陽光直曬，也可擋東北季風；校園空間量體交錯，區隔出動態、靜態需求。

臺中市教育局表示，近年校舍工程重視整體規劃，讓新舊建築並存，校園建築展現豐富面貌，結合自然、藝術、人文與環境生態，在都會區更成為延伸到周邊的綠色空間，不僅是教育場域，也是都市呼吸空間。

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