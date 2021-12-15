50多歲男為新冠死亡個案 解隔後因腸炎敗血性休克亡
國內今日新增一例新冠肺炎死亡個案，中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案10511是50多歲男性，曾於六月篩檢確診，曾經在住院中呼吸衰竭、插管且為重症病患，死因為缺血性腸炎合併敗血性休克。
羅一鈞指出，這名重症個案經治療後，在8月14日順利解除隔離，但後因肺纖維化跟肺高壓狀況，後續需要進行氧氣治療，死亡原因是缺血性腸炎併敗血性休克，病程與後續肺部變化有關，研判為染疫相關死亡。
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