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揭蔡政府標案弊端 聯合報獲吳舜文新聞獎

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
吳舜文新聞獎今天公布得獎名單，聯合報記者侯俐安、劉宛琳、林政忠、蔡惠萍、周志豪，以「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」獲得文字類新聞深度報導獎，記者劉宛琳（中）、林政忠（右），從新北市長侯友宜（左）手中接下獎座。記者潘俊宏／攝影
吳舜文新聞獎今天公布得獎名單，聯合報記者侯俐安、劉宛琳、林政忠、蔡惠萍、周志豪，以「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」獲得文字類新聞深度報導獎，記者劉宛琳（中）、林政忠（右），從新北市長侯友宜（左）手中接下獎座。記者潘俊宏／攝影

吳舜文新聞獎助基金會今天公布第35屆吳舜文新聞獎得獎名單，聯合報記者侯俐安、劉宛琳、林政忠、蔡惠萍與周志豪，以「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」獲得文字類新聞深度報導獎。

評審指出，本系列以15篇報導探索政府標案結構性弊病，挖掘不易窺見的實務細節，深具啟發性，也凸顯新聞追求真相、正義具有的堅持和勇氣。

「1450」是近年國人質疑蔡政府操作網軍的代表性符號，聯合報在去年8月5日推出「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」系列報導，全案緣起於2018年台鐵普悠瑪翻車後，總統至交長宣誓改革，本報追查卻發現，台鐵從2019年底開啟為期半年的工程行銷標案，隔年再拿下一年期，總額超過行情價1549萬元，都由曾被質疑為農委會網軍「1450標案」的春露公司得標，替台鐵從事輿情和臉書操作。

聯合報專題報導直搗網軍亂象的核心，點出公部門「重網軍、輕施政」的種種弊端。專題報導刊出後，聯合報遭到多方網軍圍剿，但聯合報並未退縮，持續追蹤相關議題。

聯合報採訪中心副主任林政忠致詞時說，今天得獎要表達三個感謝，感謝吳舜文基金會的肯定、感謝聯合報一直支持這個專題，也感謝所有參與同事的努力付出，貫穿三個感謝背後的關鍵字就是「勇氣」。

根據調查，春露報價不但高於市場行情，招標期間台鐵配合廠商巧合延會，攤開評委名單更有多位親綠人士。本報進一步盤點六名親綠固定班底，發現4年擔任744件標案評委，有如「御用評委」。歷經報導，工程會將其從採購名單專家學者資料庫除名，並全面檢視採購法避免徇私，台鐵也在今年6月宣布，不再與春露續約，全力投入改革。

評審指出，本系列以15篇報導，掌握台鐵行銷標案關鍵資訊，發現特定人士擔任評委讓特定廠商藉標案拿政府預算，操作輿情控制風向的重大爭議。記者以調查報導，多角度探索政府標案結構性弊病，挖掘外界不易窺見的實務細節，並探討對社會的衝擊，不但深具啟發性，且促成全面檢討及修正政府採購法，凸顯新聞業追求真相、正義具有的堅持和勇氣，也凸顯問題癥結。

林政忠說，現今的媒體環境，監督政府需要無比的勇氣，更要抵抗無所不在的網軍壓力。這個獎是給所有在第一線打拼的媒體記者最珍貴的鼓勵，提醒我們不要忘記媒體職責是與當權者保持「一臂之遙」。 林政忠說，聯合報創辦人王惕吾曾說，「總統有任期，媒體無任期」，謝謝這個獎項支持媒體初衷，支持我們繼續勇敢報導真相。

聯合報以「1450始祖」系列調查報導，獲今年吳舜文新聞獎文字類新聞深度報導獎。聯合報系資料照
聯合報以「1450始祖」系列調查報導，獲今年吳舜文新聞獎文字類新聞深度報導獎。聯合報系資料照

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