「創新台灣造局新世界2021企業高峰會」座談　Gogoro如何改變台灣耀眼世界

商業周刊舉辦「創新台灣造局新世界 2021企業高峰會」座談，邀請包含Gogoro在內的產官界分享創新轉型的點滴。 攝影／葉毓中

環境改變推動創新，創新更帶來商機。近年來環保議題漸被重視，全球減碳刻不容緩，再加上疫情推波助瀾，產業數位轉型更勢在必行。日前於商業周刊所舉辦的「創新台灣造局新世界 2021企業高峰會」座談中，藉由產官界權威分享台灣企業於創新轉型中的點點滴滴，其中全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，透過產品長彭明義的分享，說明了 Gogoro 如何改變台灣機車市場版圖，進而聞名全球，甚至將赴美上市的成長歷程。

創立十年的 Gogoro，清楚以「能源科技公司」角度出發，而非僅止於多數人認知的「機車品牌」。彭明義開宗明義的說明 Gogoro 的成立初衷。目標在於提供更潔淨、更智慧的城市與人類永續能源科技，期望建立全球最聰明的城市生態系統，看似文言，其實就是期望從台灣開始改變世界。

以創新改變世界 Gogoro 的成長歷程

改變什麼？毫無疑問的，就是期望能透過機車電動化的創新，改變過去以石化能源作為燃料的機車動力科技。「全球每年有高達700萬人死因與空氣污染有關」彭明義語重心長的指出這現況，其中更有590萬集中在東南亞與西太平洋，再加上全球六成人口居住在城市，如何有效的減碳排、減污染，全力發展運具電動化，不僅是驅策Gogoro 進步的動機，更是包含Gogoro與全世界各國、各大汽車品牌有志一同的目標。

空氣污染對人類的危害需要被更嚴肅的重視。 攝影／葉毓中

雖然過去台灣市場已有電動機車產品問世，但很難於「行駛速度」、「車輛操控」、「續航里程」、「能源補充」等消費者重視的四大重點中取得極佳平衡，因此2015年 Gogoro 首度發展了全球首具水冷電動機車中置馬達，加上絕佳的車架設計，一口氣解決了四大重點中的前三者；至於能源補充方面，於同年更發展了換電式的能源補充解決方案 GoStation，經過多年發展，迄今於全台已有高達10,260個GoStation電池交換機櫃、多達2,177個GoStation電池交換站點。若於六都中與加油站數量比較，不僅於台北市與新北市大幅領先，於其他桃園市、台中市、台南市、高雄市等主要城市也與加油站密度不相上下，於六都中的使用便利性，與傳統燃油機車比起來已有過之而無不及。

從單打獨鬥到團體戰 PBGN改變環境有成績

2019年 Gogoro 更開發「All in one」馬達設計，如同iMac般把電動馬達與傳動設計合而為一，大幅縮小動力心臟體積，瞄準綠牌輕型電動機車，打造創新的電動機車平台，而台灣的輕型電動機車的銷售數字，也在一年內成長了250-300％，代表市場的需求，可以透過創新的解決方案再度被挖掘出來。同年，Gogoro更創新發展產業生態系統，期望能邀請更多業者加入，改變一開始單打獨鬥模式，打造PBGN聯盟，集合Gogoro、山葉YAMAHA、摩特動力PGO、宏佳騰AEON、台鈴eReady以及中華eMoving等品牌之力一同改變台灣機車市場。

2019年開始Gogoro改變既有的單打獨鬥模式，打造PBGN聯盟，集合眾品牌之力一同改變機車市場。 攝影／葉毓中

從 Gogoro 首款電動機車導入市場，到現在使用Gogoro Network能源網絡的PBGN聯盟，迄今已累積超過43.5萬用戶，不僅累積超過43億公里總行駛里程，累積減少使用將近1.85億公升的汽油，等同於減少超過3.6億公斤的碳排，相當於925座台北大安森林公園每年的二氧化碳吸附能力。

PBGN所有使用者對於環境改變的成效相當卓越。 攝影／葉毓中

政府帶頭行 業者跟上更easy

Gogoro 帶給台灣機車產業的改變，顯而易見，讓消費者拋開傳統對於電動機車的成見，擁抱更潔淨、更便利、更智能的全新綠能二輪電動載具，不可諱言的，政府對於電動載具的實際支持更是讓民眾轉換使用習慣的重要推手，過去多年來的補助政策就是最有力的證明，因此放眼未來，政府更需要扮演領頭羊的角色，從工業局、環保署、交通部等需要有通盤、一致化的政策與措施，不僅讓眾車廠更願意從燃油機車轉換至電動機車的研發與生產，更可有效提升民眾換車信心。

過去十年，Gogoro 從一開始的單打獨鬥，到後來PBGN的團結之力，為多年來停滯未前的台灣電動機車市場注入一股活水，更因此受到國際青睞、甚至即將赴美上市，對於台灣機車族的用車選擇、環境改善等更有實際改變。放眼未來，期望透過政府從上至下一致性的淨零政策帶領下，鼓勵更多業者加速電動機車行列，讓世界看到台灣於產業改變、環保節能面的新創能量，在產業革命的浪潮上，台灣能佔有重要的一席之地。