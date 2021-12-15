長照體系的神助手 福斯商旅T6.1 Kombi福祉車

如何舒服安全就醫診療?這正是福斯商旅T6.1 Kombi與生俱來的重責大任。

圖／福斯商旅 提供

隨著台灣社會出現少子化、高齡化現象日益加劇，長照成為一門顯學。再加上行動不便、重病、弱勢族群等照料需求，福祉車在其中扮演著不可或缺的運送要角。

福斯商旅引進多款福祉車，充分滿足長照、身障與弱勢團體等不同用車需求。上圖為T6.1 Kombi 福祉車平頂(右)及高頂(左)。 圖／福斯商旅 提供

什麼樣的人需要使用福祉車?

答案是你、我、他。任何人都可能面臨行動不便、生理機能衰退的一天。當需要他人照護時，除了輪椅，更需要福祉車才能安全地從住處移動至醫院。

為了深入瞭解福祉車的實際使用情況，這次，我們專程來到埔里基督教醫院長照中心，與第一線專業人士及使用者談談使用心得。

紮實的德國工藝，貼心的安全設計，福斯商旅福祉車讓使用者與長輩們倍感心安。 圖／福斯商旅 提供

秉持愛鄰如己精神 成為偏鄉長照典範

埔里基督教醫院創立至今超過60年，從早期的山區診所成長為現代化醫院。除了醫療系統，埔里基督教醫院更積極投入社工，成立孤兒養護家屋、小兒麻痺之家、保母養成班、護理學校，並因應人口老化規劃長照系統，成為偏鄉長期照護典範。

升降機降下、抬升、輪椅進入車內、下車，每項環節一一都呈現福斯商旅千錘百鍊的造車底蘊。 圖／福斯商旅 提供

條件越嚴苛 越需要優質福祉車

相較於大型都會醫院，位於中部山區的埔里基督教醫院服務範圍大，資源卻受限，任何醫療器具都得嚴格要求品質，福祉車也不例外。

蘇世強院長說：「我們的福祉車司機很辛苦，有些患者家住信義鄉與醫院距離遙遠，光是往返時間就要超過2小時。幸好，院內有幸獲得善心人士贈與2部福斯商旅T6.1 Kombi 福祉車，擁有歐盟安全認證的福祉車，幫助我們順利完成每次接送任務。」

埔里基督教醫院蘇世強院長呼籲大家重視偏鄉醫療資源，一同填補偏鄉醫療資源缺口。 圖／福斯商旅 提供

舒適安全 駕駛乘客一致好評

山區路況難料，萬一遇上颱風豪雨往往寸步難行。兩位駕駛蘇先生與曾先生紛紛表示，「駕駛過多款不同品牌的福祉車，福斯商旅擁有最棒的車體剛性與底盤，柴油引擎有力、好開、省油又安全。尤其我們很常駕駛山路最有感。」

除了駕駛對於車體本身讚不絕口外，“乘客”們也一致好評。受訪者沈阿嬤雖不擅言語，但當我們看到她得知要乘坐福斯商旅T6.1 Kombi 福祉車時滿心歡喜的表情，就能知道阿嬤對於福斯商旅福祉車的放心。負責照顧沈阿嬤的志工張小姐也說：「車內空間寬敞舒適，升降機操作簡單、網狀平台具止滑效果，不僅讓受照護者更加安全，也讓我們作業更加輕鬆。除此之外，升降機也內置防震墊片抗震靜音，每次搭乘讓阿嬤和我感到舒適又安心。」

法規明令醫院福祉車使用年限為5年，南投地區醫療資源相對有限，蘇世強院長也藉此機會呼籲社會大眾多多關注偏鄉醫療，慷慨贈車，幫助偏鄉地區享有長遠醫療資源。

住在埔里懷恩養護中心的沈阿嬤，每次搭程福斯商旅T6.1 Kombi 福祉車往返醫院，安心感總是溢於言表。 圖／福斯商旅 提供

「車媒生涯試車無數，這次福斯商旅T6.1 Kombi 福祉車讓我大開眼界!」。 圖／福斯商旅 提供

資深車媒冠軍試乘很有感

「要選就選最好的」，購車如此，福祉車也不例外。資深車媒冠軍利用本次報導實際體驗平頂與高頂的福斯商旅T6.1 Kombi 福祉車非常有感！除了車體堅固、室內寬敞可依照需求自行調整車室空間配置，更搭載歐洲輔具製造商專為輪椅使用者所設計的升降機與套件，通過歐盟安全認證，讓被照護者擁有更安全無虞的行動環境。

歐洲進口升降套件採專利輕量化鋁合金材質，為市面上同類型最輕，可載重最高達400KG。 圖／福斯商旅 提供

坐著輪椅體驗電動升降，每項操作程序與設計細節都充滿著貼心與學問，例如按鈕式電動遙控器可供手動操作、輪椅平台作動全程LED燈閃爍警示等，每一個細節都考慮到了照護者與被照護者，在在都顯示出福斯商旅高度重視安全的信念。

T6.1 Kombi 福祉車提供平頂與高頂兩種選擇，全面配備雙前座SRS氣囊、ESP電子行車穩定系統及MCB二次撞擊預煞系統，安全無虞。 圖／福斯商旅 提供

同級唯一德國製造 最佳後勤服務

以深耕在地的經營理念，成為長照領域的第一汽車品牌，邁入全新T6.1世代，福斯商旅引進T6.1 Multivan, T6.1 Caravelle, T6.1 Caravelle青銀共享車以及T6.1 Kombi等四款福祉車，提供不同座椅配置、輪椅座椅數，可供家庭自用、公共運輸服務網絡、醫療體系、法人團體或個人捐贈，充分滿足各類型需求。

輪椅平台設有止檔片自動開合及專利鎖定功能，堅固耐用、安全無虞。 圖／福斯商旅 提供

用車需求越特殊，就越需要仰賴專業。

福斯商旅以多元車系、多重變化滿足市場各式需求，面對競品挑戰仍維持領導地位，原因何在?

首先是集合務實與科技的德國造車精神，福斯商旅福祉車為同級唯一德國製造，除了安全、堅固、寬敞，動力科技更讓人難以望其項背。

台灣唯一高頂Kombi福祉車乘客艙高度達192cm可允許成人直立，使照護者無須彎腰更顯便利。 圖／福斯商旅 提供

以高度工藝打造福祉車的第一品牌

再來是後勤系統，福斯商旅擁有健全專業的維修體系，四年不限里程保固更勝它牌的4年15萬公里。源自永續經營理念的品牌形象，不僅深受司機喜愛，乘坐者更倍感心安。

實際走訪，我們明白福斯商旅福祉車為何能超越同級他牌車款，成為專業長照的神助手。以德國高水準的工藝造福人群，有了福斯商旅福祉車的輔助再加上你我對社會挹注的關愛，面對未來長照需求與日俱增的社會才能無後顧之憂。