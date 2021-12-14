英國考古學家泰納沃克 申獲移民署梅花卡

英國考古學博士泰納沃克專精考古文物修護及骨頭分子鑑定研究，並協助台中惠來遺址出土的人骨研究，移民署今天說，他以「高級專業人才」身分申獲外僑永久居留證（梅花卡）。

移民署今天發布新聞稿表示，泰納沃克（Gordon Howard Turner Walker）教授因修復台灣文物及相關文化資產考古工作有優異表現，於今年11月以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證（梅花卡），他目前計畫從台灣原始人的DNA鑑定，瞭解台灣原始人種從何而來。

現年67歲的泰納沃克自小就對考古學有濃厚興趣，移民署說，他於1975年自英國倫敦大學天體物理學系畢業後，便轉攻英國達勒姆大學考古保存維護研究，進而再攻讀同校考古科學博士，且曾來台1年參與文化資產維護工作。

此外，國立雲林科技大學也於1993年邀請泰納沃克擔任校內文化資產維護客座教授1年，期滿後接受校方留任並持續任教迄今，後來也升任為副教授、教授等職。

移民署表示，泰納沃克在台工作期間也愛上這片土地和人，他透過觀察台灣高等教育及政府資助項目等層面，看到台灣發展專業文物修復與維護有著巨大潛力。

同時，泰納沃克任教期間也培養許多領域內的專業人才，旗下學生們也陸續受聘於國內、外知名博物館及修復中心，為台灣考古及文物維護教育挹注一股嶄新能量，且因其優異教學表現，教育部2014年也頒發優良教師獎。

移民署指出，泰納沃克還走入台灣在地文化資產保護行列，帶領雲科大團隊與雲林縣政府、文化部合作，共同修復北港朝天宮文物，包括清末明初的「巨型青花瓷瓶、觀音銅像、城隍圖」，讓這些文化瑰寶得以再現風華。

泰納沃克在2015年5月還曾遠赴金門，幫金門文化局做文物保存專題演講並檢視明萬曆年間古墓遺址及已出土棺木、墓誌銘並作檢視報告及修護保存建議。

他也運用自身專業知識，協助行政院文化委員會編寫中英文雙語書籍「金屬保存維護實用手冊」，現為「文化資產保存學刊」英文編審，參與國內文化資產保存刊物出版，有助於台灣在國際的能見度。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請渠道以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。國發會為進一步放寬就業類別及取得國內碩士以上學位得折抵申請永久居留的居留年限，已修正攬才專法，盼能透過多元且友善的攬才環境，為外國專業人才打造宜居所在。