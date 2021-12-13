獨／為何要兩層手套？專家解析P3眉角、連個性都要挑

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理染疫，中研院院長廖俊智初步報告調查結果，發現不只這名確診助理，還有其他實驗室人員穿脫防護裝備過程不符合規定，三人在實驗室疑似未穿鞋套，還在中控室換鞋；個案遭咬傷時也沒依規定戴雙層手套，未在生物安全櫃中操作小鼠。林口長庚檢驗醫學部副主任黃瓊瑰表示，防護不全、順序不對、操作地點也不對，實在匪夷所思。

以兩層手套的規定來說，黃瓊瑰表示，在P3實驗室一定要全程戴兩層手套，如果接觸過生物安全櫃裡面的東西，就要換掉外層手套，才能去拿安全櫃以外的東西。脫掉防護衣的時候也是，要先脫跳外層手套，卸除其他防護，最後再把內層手套丟掉。如果個案只戴一層手套，生物安全櫃以外區域污染的風險就會提高。

至於鞋套，黃瓊瑰表示，防護衣有包住腳、未包腳兩種，如果是後者，一定要穿鞋套，否則就會把病毒踩到乾淨區、甚至是實驗室外面。從中研院的報告來看，不確定他們在中控室換鞋子是何情境，但理論上中控室是乾淨區，不可以有髒鞋子踩進去。

這名助理從其他單位調動過來，在P2實驗室待了三個月，就到P3實驗室實戰，期間曾經與主管發生不愉快事件，兩個月後離職。黃瓊瑰分析，上述資訊顯示，這名助理的能力應還不足以在P3實驗室工作，個性可能也不適合。

「做高風險的實驗，最怕過度自信的人格，」黃瓊瑰表示，林口長庚P3實驗室的新進人員，都要經過半年以上的觀察，先在P2操作一年以上，確定可以恰當操作流感等一般病毒。另外，進P3的人需要對於規範及標準流程有較高的服從性，如果觀察到過度自信或有不照SOP做事的性格，有經驗的主管就會知道要避免安排在P3的職務。

黃瓊瑰表示，P3實驗室的設備、動線、流程，都要通過中央主管機關的審核，才能啟用，但光有這些還不夠。更重要的是，流程要落實、動作要精熟、心態要時時刻刻保持小心謹慎，還要每年接受再教育以及嚴格考核。

黃瓊瑰以林口長庚P3實驗室工作人員為例，除了每年都必須滿足一定上課時數，還必須通過實戰考試，從十幾種情境中隨機抽考，沒有人能事先知道會抽到哪一題。例如標準穿脫流程、會在防護衣上噴灑螢光標記，如果卸除裝備後，發現不該污染的地方例如手上，竟然有螢光反應，就算失敗、不通過。

意外事件處理也會考。例如，不小心在安全櫃裡面打翻病毒，該如何動作；離心管破裂導致病毒在離心機裡散開怎麼辦。如果考不過就要補考到過為止，否則就不能進實驗室。