台2線無敵海景名廟巡禮

靈鷲山。 圖／新北市政府民政局 提供

入冬，東北角農漁產很迷人，碧海藍天無敵海景更是吸引闔家光臨，新北民政局推薦台2線沿途多間香火鼎盛的名寺老廟，廟埕可眺望無際的水天一色，包括靈鷲山無生道場、利洋宮、貢寮東興宮、瑞芳水湳洞威遠廟等，祈福、賞景一次完成，好心情通通藏不住。

靈鷲山無生道場。 圖／新北市政府民政局 提供

靈鷲山無生道場佛教聖地靈鷲山無生道場，由開山和尚心道法師為傳法覓地苦行至此，見山勢酷似印度佛陀弘揚大乘佛法的靈鷲山而創建，並取名無生道場。融合了中國、古印度、南傳佛教、藏傳佛教的宗教建築特色，天眼門、法華洞窟、五百羅漢、石砌舍利塔林、緬甸白玉石佛像…等，烘托勝境純樸寧靜的環境，也為信眾提供了一處安頓身心的角落。道場內還有可以祈福淨心的佛堂，也有步道、景觀設施可以療癒心靈，尤其在此居高臨下的地勢，更可遠眺太平洋壯闊山海之美。地址│新北市貢寮區香蘭街7之1號(疫情期間視規定入內)

利洋宮。 圖／新北市政府民政局 提供

利洋宮貢寮卯澳當地鄉親信仰中心的利洋宮，歷史源自道光年間有居民在海邊拾獲手提籃子裝著漁獲的觀音佛祖神像，於是村民募資建廟並取名「利洋宮」，祈願面向海洋大吉大利之意，之後歷經多次改建而成今日廟貌。

近來卯澳成為舊草嶺環狀自行車道最具人氣的中途休憩點，廟前除了賞景，還可品嚐當地店家精心料理的小卷米粉，吸引許多遊客來朝聖。地址│新北市貢寮區福興街25號

東興宮。 圖／新北市政府民政局 提供

東興宮貢寮福隆海水浴場旁的東興宮，是舊草嶺環狀線自行車道終點，建廟時間甚早，民國前10年即由當地吳姓望族自基隆和平島社靈廟迎請林、溫、傅三府王爺香火來此奉祀，因神靈庇佑風調雨順香火日漸鼎盛，期間歷經多次整建，民國89年才完成今日富麗堂皇的南方廟殿重檐歇山式建築外觀。

東興宮廟埕前方即可近距離觀賞衝浪客水中蛟龍破浪而行的姿態和落日晚霞餘暉，讓人流連忘返，可說是舊草嶺環狀線自行車旅遊的熱門景點。不僅如此，廟方還提供中英語的參拜流程說明，讓國際觀光客也能體驗臺灣最道地的廟宇文化。地址│新北市貢寮區東興街3號

水湳洞威遠廟。 圖／新北市政府民政局 提供

水湳洞威遠廟水湳洞威遠廟前身是禮樂煉銅廠遺址遷移過來的哩咾威遠廟，建廟歷史相傳源自清領時期信眾在海邊發現國姓爺神像，於是請回家中供奉，幾十年來香火日盛，光復後民眾順利挖到煤礦，為答謝神明合力建廟讓鄉親同沐神恩。

之後禮樂煉銅廠興建，居民和廟宇才又搬到水湳洞今日廟址，威遠廟位於濂新里社區的最高點，廟前左望基隆山，前眺濂洞灣，陰陽海、水湳洞和小漁港的優閒美境正是臺劇《我們與惡的距離》知名場景，而陰陽海C型灣夜景，更是攝影師熱愛的取景勝地，廟內還有精彩魚蝦交趾陶裝飾藝術，表現當地海港文化內涵。地址│新北市瑞芳區明里路7-1號

新北宗教文化底蘊深厚、類型多元，從神像、祭祀用具，到儀式壇場中所見的神像掛軸、法器、紙糊藝術、神明神將服飾及廟宇建築等，可謂匯集了台灣傳統工藝精華，歡迎民眾利用周休二日，來場輕旅行踏訪體驗，並請遵守防疫指引，保護自己也保護他人健康。

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