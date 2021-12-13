越級通報羅生門有冤情？廖俊智：該員向上通報沒做錯

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，12月1日退休的技師詹家琮今透過視訊回覆立委詢問越級通報及職場霸凌事件時，先是言詞反覆，後定調「有越級通報」，這卻與院長廖俊智報告內容不合。廖俊智事後受訪指出當中諸多疑點，包括事發當時，兩位單位主管都「找不到人」，該員選擇直接往上通報，「並沒有做錯」，且該員向上通報之後，也有再告知兩位單位主管。

廖俊智今出席社會福利及衛生環境委員會專案報告，書面報告中提到，第一次咬傷事件發生時，個案向實驗室負責人通報，負責人判斷該事件屬低風險事件，但未向基因體中心主管或生安會通報，僅叮囑個案進行自主健康監測。

然而，事發當時的實驗室負責人詹家琮透過視訊回應立委時卻先是說沒有越級通報，後又要求更正說，該員確實有越級報告，做錯了這件事，受到上級指責，不該被定義為職場霸凌。

廖俊智在會議中場休息時接受媒體聯訪時解釋，該員10月中旬初次遭鼠咬時，要通報實驗室兩位負責人，包括一位女性負責人以及詹家琮，但當時都找不到人。該員只好向上一級，直接找生物安全官通報，他也認為這並沒有錯，畢竟發生了這樣的事，當然要趕快通報。

不過，另一疑點是生安會後來卻說，不記得該員有來通報，廖俊智說，這需要在調查。

廖俊智也釐清說，之後該員也找到兩位負責人，向他們通報，等於是有越級上報，但也有單位主管報告，並非跳過直屬主管、僅越級上報。後經直屬主管評估，認為該事件屬低風險事件，主管就未向基因體中心主管或生安會通報，僅叮囑個案進行自主健康監測。

沒有做錯事卻被指責，是不是有點冤枉？P3實驗室負責人，竟然會找不到人，是可以允許的嗎？廖俊智說，指責的語言是什麼、找不到人是找多久，這些都需要釐清，「我們不希望傷害任何人。」