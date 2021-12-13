快訊

美國學校遭恐嚇開槍 警：駭客3國IP登入 盜學生帳號

萬隆變電所爆炸 文山區2千多戶停電4小時獲賠1元！

越級通報羅生門有冤情？廖俊智：該員向上通報沒做錯

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
中研院院長廖俊智。記者邱宜君／攝影
中研院院長廖俊智。記者邱宜君／攝影

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，12月1日退休的技師詹家琮今透過視訊回覆立委詢問越級通報及職場霸凌事件時，先是言詞反覆，後定調「有越級通報」，這卻與院長廖俊智報告內容不合。廖俊智事後受訪指出當中諸多疑點，包括事發當時，兩位單位主管都「找不到人」，該員選擇直接往上通報，「並沒有做錯」，且該員向上通報之後，也有再告知兩位單位主管。

廖俊智今出席社會福利及衛生環境委員會專案報告，書面報告中提到，第一次咬傷事件發生時，個案向實驗室負責人通報，負責人判斷該事件屬低風險事件，但未向基因體中心主管或生安會通報，僅叮囑個案進行自主健康監測。

然而，事發當時的實驗室負責人詹家琮透過視訊回應立委時卻先是說沒有越級通報，後又要求更正說，該員確實有越級報告，做錯了這件事，受到上級指責，不該被定義為職場霸凌。

廖俊智在會議中場休息時接受媒體聯訪時解釋，該員10月中旬初次遭鼠咬時，要通報實驗室兩位負責人，包括一位女性負責人以及詹家琮，但當時都找不到人。該員只好向上一級，直接找生物安全官通報，他也認為這並沒有錯，畢竟發生了這樣的事，當然要趕快通報。

不過，另一疑點是生安會後來卻說，不記得該員有來通報，廖俊智說，這需要在調查。

廖俊智也釐清說，之後該員也找到兩位負責人，向他們通報，等於是有越級上報，但也有單位主管報告，並非跳過直屬主管、僅越級上報。後經直屬主管評估，認為該事件屬低風險事件，主管就未向基因體中心主管或生安會通報，僅叮囑個案進行自主健康監測。

沒有做錯事卻被指責，是不是有點冤枉？P3實驗室負責人，竟然會找不到人，是可以允許的嗎？廖俊智說，指責的語言是什麼、找不到人是找多久，這些都需要釐清，「我們不希望傷害任何人。」

廖俊智 基因 職場

延伸閱讀

實驗室染疫涉霸凌？ 負責人詹家琮：做錯受指責非霸凌

全美染疫致死數逾80萬 超過北達科他州總人口

P3實驗室人員確診 北市府要求高風險人員打第3劑

境外+6！ 中研院實驗室染疫案全數採陰

相關新聞

越級通報羅生門有冤情？廖俊智：該員向上通報沒做錯

中研院基因體研究中心P3實驗室前助理驚傳染疫，12月1日退休的技師詹家琮今透過視訊回覆立委詢問越級通報及職場霸凌事件時，...

諾獎得主瑞薩紀錄片首映 柯金源嘆假訊息撕裂社會

諾貝爾和平獎得主、事實查核組織Rappler創辦人瑪麗亞．瑞薩的紀錄片，昨晚首次在台灣放映，調查報導記者柯金源感慨假訊息...

原民會25年 全台71場座談聽意見

行政院原住民族委員會今年成立滿廿五年，在全台舉辦七十一場座談會，說明政策推動成果也聽取地方意見。昨到花蓮吉安、富里連辦兩...

聯合報一周大事 12/05~12/11

國內

【專家之眼】嫌貧愛富？ 一把大火燒出弱勢藝術家的悲歌

位於南海學園的台灣工藝研究中心台北當代工藝設計分館，12月3日下午發生火災，所幸無人傷亡，建築結構未受損。由於該館為市定...

新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。 為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。