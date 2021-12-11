2021新北耶誕平安晚會19日溫馨登場 臉書留言抽樂高吊飾

圖／新北市政府民政局 提供

舉辦第10年，最令人期待的2021新北市平安晚會活動，將於12月19日在市民廣場盛大舉行。除了集結超過40攤特色攤位及最受歡迎的福音解籤，還有眾多藝人、團體接力表演，以及千人詩班報佳音、摸彩送大獎等活動，歡迎大小朋友前來感受濃濃歡樂耶誕氣氛。

千人詩班報佳音。 圖／新北市政府民政局 提供

12月份是慶祝耶穌基督誕生的重要月份，也是奉獻、感恩、分享的時節，為感謝各界防疫英雄的付出，新北民政局除拍攝「平安夜，最平安。」影片致意，晚會並特別邀請教會小朋友扮演第一線防疫英雄與市長及眾牧長共譜悠揚耶誕詩歌，向第一線防疫人員及醫護警消致上最暖心祝福。

福音解籤。 圖／新北市政府民政局 提供

當日活動由下午3時的愛心園遊會熱鬧開場，攤位祭出熱巧克力、紅豆湯、炸花枝丸、滷味等外帶美食，所有攤位的盈餘都將捐作公益使用，邀請大家一起做愛心。另外新竹縣政府也設攤推廣當地優質農產品「柿餅」，九降風讓柿餅自然風乾，風味不同凡響。

晚間7點開始的平安晚安由何戎、張晏塵搭檔主持平安晚會，邀請金曲歌王羅文裕、歌后許景淳等藝人團體輪番演出，還有令人期待的摸彩活動，有機會獲得捷安特電動腳踏車等大獎，歡迎大家前來共襄盛舉。

為了把祝福傳遞給更多人，教會團體街頭快閃報佳音也陸續於市民廣場、板橋車站、非常熱區、板信銀行前廣場等人潮聚集處，為民眾帶來熱舞、詩歌等驚喜表演。特別的是，此次更有咖啡送暖快閃行動，將超過1000杯的暖心咖啡與祝福送給辛苦的消防和醫護同仁，也將耶穌基督的福音傳遍每角落。

快閃送咖啡。 圖／新北市政府民政局 提供

為了傳遞對防疫人員的感謝及祝福，「新北民政保平安」粉專也推出限時活動，只要在活動貼文留下對第一線防疫人員感謝的話，並標記2位好友，就有機會抽中限量版樂高耶誕老公公吊飾。

除了市民廣場平安晚會活動精彩熱鬧，淡水區公所結合轄區各教會舉辦的「聖誕節愛在淡水」活動，12月11日也將於老街火車頭廣場點燈，燈飾由老街廣場延伸至馬偕公園，夜間持續點亮至明(111)年2月16日，靜謐溫馨，浪漫破表。還有台灣基督長老教會淡水教會為紀念馬偕來台宣教150周年，在淡水長老教會禮拜堂、滬尾偕醫館、陳澄波藝術川堂及淡水教會宣教中心有戶外導覽、音樂會、宣教關懷及分享市集等活動。

另外，財團法人中華基督教行道會於三峽區辦理「看見希望聖誕慶典及關懷弱勢愛心公益活動」，有兒童音樂劇、舊鞋救命、報佳音等活動延續整個12月，相關本市各教會耶誕活動資訊，歡迎上民政局網站查詢，並請民眾參與活動遵守防疫指引，保護自己也保護他人健康。

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