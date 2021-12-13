你所不知道的中壢車站：青年創生用虛擬「博物館」為中壢多元文化寫故事

許多人說中壢車站「全台最醜」，但站旁全台占地最大、保存最完整的第四、第五號倉庫，卻對鐵道運輸歷史有著重要意義。曾幾何時，中壢街頭熟悉的大時鐘、大東戲院、新明市場，隨著時代與商業變遷逐漸被大家所遺忘。在桃園市政府青年事務局的協助下，有一群年輕夥伴正在中壢努力保留珍貴的歷史記憶，希望有一天能讓在地人大聲地說：「我是中壢人！我為中壢文化而驕傲！」

中壢街區博物館團隊號召七家老店舉辦聯合展出。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

串聯中壢在地故事，建立街區博物館

桃園藝文陣線是由一群熱愛地方的年輕人所組成，由於過往的田野踏查經驗，認識到中壢老城街區擁有200多年厚實的文化底蘊，從百年老廟到近代80年的日治時期宿舍群與倉庫，這些老文化、老故事與老店鋪，都非常值得被留存下來。

桃園藝文陣線團隊 全心投入保留火車站5號倉庫。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

於是桃園藝文陣線開始推動「中壢街區博物館串聯計畫」，不但攜手中原大學師生共同參與，更號召中壢五號倉庫、巷仔46 共享空間、永利刀具、湯記口味肉鬆及北帥西服、大東餅舖、新珍香餅行等七家特色老店，透過舉辦講座活動、共識會、導覽體驗與成果展，並藉由策展與導覽讓店家與青年合作，開發中壢特色伴手禮盒，一同「體驗中壢、開創中壢」，打造屬於中壢的街區博物館。

這些保存地方文化的努力，讓原本即將被拆除的中壢火車站四、五號倉庫，終於在今年10月登錄為歷史建築、獲得保存。桃園藝文陣線理事長劉醇遠表示，這是夥伴們一同推動文史保存的重要里程碑！

深入坤甸文化，促進多元文化共好共榮

走到車站另一邊，後站商圈琳琅滿目的印尼、越南、菲律賓商店，看見新住民精彩文化及飲食。中原大學室設系畢業的杜彥穎，從大學時期跟著老師走訪社區，對各種族群與文化充滿興趣，畢業後也與一群志同道合的夥伴們繼續在新街溪周邊經營社區。

印尼坤甸-她的娘家是我們的冒險邀請新住民媽媽料理不同風味的客家菜。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

某天他與夥伴發現，身為客家人的社區里長，他的太太竟也是來自印尼坤甸的客家人，而自己平常吃到的客家菜竟然是印尼口味！這樣的文化衝擊與連結讓他們深深著迷，於是開啟「印尼坤甸-她的娘家是我們的冒險」一連串計畫，要從「食物」當中找尋所謂的「家鄉味」。

團隊以「家」為議題出發，從「客廳」到「廚房」再到「家的味道」，打造社區廚房，盼透過移民的「家鄉味」，透過味蕾讓社會重新認識新住民。希望透過飲食讓新住民擁有「家」的感覺，倡議多元文化的認同。

青年事務局指出，年輕人為地方的用心與付出，會讓桃園更好、更不一樣。未來青年事務局將持續支持，一起打造共享、共好的永續城市！

印尼坤甸-她的娘家是我們的冒險新住民文化之旅，導覽中壢後站東南亞店家及美食。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

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