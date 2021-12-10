染疫女研究員新北足跡 汐止遠雄廣場昨消毒今正常營業
中研院南港P3實驗室女研究員確診，在新北的足跡，有汐止遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、7-11汐止新工建門市及康是美汐止北峰門市等地。汐止遠雄廣場今天表示，昨晚提早於晚間8點閉店，進行內外全面大消毒，各樓層、店面、出入口、樓梯、電梯、走道、辦公室、洗手間、停車場等都大消毒。遠雄廣場表示，已完成全面大清消，今天全部正常營業，包括陶板屋在內。
中研院南港P3實驗室人員確診，指揮中心指揮官陳時中晚間證實，並同時公布案16816足跡。除了賣場、百貨，還有藥妝店、超商及餐廳都有足跡。指揮中心昨天公布13處足跡，其中在新北的足跡，有汐止遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、7-11汐止新工建門市及康是美汐止北峰門市等地。
新北環保局說，個案住家已經清消完畢，將依中央所公布的確診足跡店家，周圍50到100公尺的街道做清消，昨晚起從孫東寶汐止南昌店開始。
汐止遠雄廣場今天表示，昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，各樓層、店面、出入口、樓梯、電梯、走道、洗手間、哺集乳室、辦公室、停車場等都大消毒，遠雄廣場今天是正常營業。
遠雄廣場指出，陶板屋昨晚有進行店內消毒，今日正常營業，入店用餐的客人會量測體溫及手部消毒，用餐完畢後服務人員會消毒該用餐區域。
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