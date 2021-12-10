快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

染疫女研究員新北足跡 汐止遠雄廣場昨消毒今正常營業

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，圖為陶板屋外。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，圖為陶板屋外。圖／汐止遠雄廣場提供

中研院南港P3實驗室女研究員確診，在新北的足跡，有汐止遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、7-11汐止新工建門市及康是美汐止北峰門市等地。汐止遠雄廣場今天表示，昨晚提早於晚間8點閉店，進行內外全面大消毒，各樓層、店面、出入口、樓梯、電梯、走道、辦公室、洗手間、停車場等都大消毒。遠雄廣場表示，已完成全面大清消，今天全部正常營業，包括陶板屋在內。

中研院南港P3實驗室人員確診，指揮中心指揮官陳時中晚間證實，並同時公布案16816足跡。除了賣場、百貨，還有藥妝店、超商及餐廳都有足跡。指揮中心昨天公布13處足跡，其中在新北的足跡，有汐止遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、7-11汐止新工建門市及康是美汐止北峰門市等地。

新北環保局說，個案住家已經清消完畢，將依中央所公布的確診足跡店家，周圍50到100公尺的街道做清消，昨晚起從孫東寶汐止南昌店開始。

汐止遠雄廣場今天表示，昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，各樓層、店面、出入口、樓梯、電梯、走道、洗手間、哺集乳室、辦公室、停車場等都大消毒，遠雄廣場今天是正常營業。

遠雄廣場指出，陶板屋昨晚有進行店內消毒，今日正常營業，入店用餐的客人會量測體溫及手部消毒，用餐完畢後服務人員會消毒該用餐區域。

汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，圖為陶板屋外。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒，圖為陶板屋外。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場昨晚提早於晚間8點閉店，進行全面大消毒。圖／汐止遠雄廣場提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

汐止五堵間自強號動力異常 103車次及南下部分列車延遲

建物老舊、外攤競爭 新北15市場逾百攤待租

染疫實驗員住家已清消 新北深夜急奔足跡點周圍消毒

新北浮洲橋機車引道改標線 11日夜間封閉至隔日清晨

相關新聞

中研院爆本土病例 P3實驗室女研究員初判染Delta

國內連續卅五天本土「零確診」破功。廿多歲曾任中研院基因體研究中心女研究員（案一六八一六），十一月中旬於Ｐ３實驗室接觸過新冠病原體，上月廿六日出現輕微咳嗽症狀，前天因嗅味覺異常就醫，昨確診列本土案例，初步判定感染Delta。

研究員染疫…國家級實驗室 安全亮紅燈

十八年前，詹中校實驗室染上ＳＡＲＳ事件，如今中研院Ｐ３實驗室研究員，同樣疑似在實驗過程中，不慎感染。前疾管局副局長施文儀...

染疫女研究員新北足跡 汐止遠雄廣場昨消毒今正常營業

中研院南港P3實驗室女研究員確診，在新北的足跡，有汐止遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、7-11汐止新工建門市及康是美汐...

陰性報告改「日曆日」計算

因應新冠變異株，春節返鄉檢疫又添變數！凡旅客入境皆檢附三日內ＰＣＲ陰性證明，但指揮中心昨日宣布，自十二月十四日起採計方式...

18年前SARS 也曾爆實驗室染疫

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨證實，中研院南港Ｐ３實驗室一名廿多歲女研究員，疑實驗室汙染染疫確診，為國內首例實驗室新...

中研院 暫停開放室內公共場所

中研院南港Ｐ３實驗室人員因操作新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，為國內首例實驗室新冠染疫事件。中研院發聲明表示，即日起，所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。