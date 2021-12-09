外國人合法在台 移民署18度展延停留期限

考量國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻，內政部移民署今天表示，針對去年3月21日（含）以前入境且現未逾期停留外國人士，第18度再自動延長其在台停留期限30日。

移民署發布新聞稿表示，為避免國際人流移動造成防疫破口及降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日的外國人士，先前於2020年7月17日起開始實施自動延長其在台停留期限。

但考量國際疫情仍屬嚴峻，移民署宣布，針對去年2020年3月21日（含）以前入境且目前尚未逾期停留的外國人士，再次自動延長其在台停留期限30日，這也是第18度展延。

移民署說，這項措施將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況評估，適時檢討調整。