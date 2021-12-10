桃園老厝展魅力 地方青年當推手！

用文化與美食 看見桃園創生「青」能量

青年的創意與活力，能為地方發展帶來多大的可能性？在桃園有一群勇敢逐夢的在地青年，進駐在傳統三合院中，挖掘老厝中的歷史及特色，透過青年的創意手法，賦予老房屋新的生命力。

伯公下團隊整理古厝，重現客家農庄生活。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

客家青年返鄉，打造觀音新風華

為了創造「不無聊的觀音」，返鄉青年組成「伯公下在地文化發展協會」，花費三年時間蹲點社區，他們舉辦廟前音樂會、搭起星空電影院，邀請居民共襄盛舉建立情感。在地「林家古厝」屋主林大哥被這群青年的熱情用心所感動，決定出借古厝給年輕人作為據點，開啟伯公下團隊的地方創生之路!

手作糖葫蘆課程，提升在地農產價值。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

客庄文化是伯公下團隊重要的核心精神，古厝內任何與客家文化相關的物件，都成他們的最佳展示品，像是農工具、古灶、古床等，透過青年巧思加以整理與修繕，舉辦「百年故事展」吸引觀光客進入古厝內，體驗古時候的生活，傳遞在地故事。除古厝既有物件，青年團隊引入客家方口獅，與社區合作製作獅頭，辦理方口獅彩繪DIY課程；也與在地小農合作開發「糖葫蘆DIY」、「手工柴燒麥芽糖」等遊程，透過串聯在地社區與產業，共同為地方發展努力。

豐富的五官感受加上手作體驗，讓民眾來到古厝不再只是走馬看花，更能享受深度農村文化巡禮。團隊創辦人許弘霖表示：「我喜歡老的東西，古厝連結了地方的人事物，因此保存的不單是建築物，而是蘊含在其背後的故事與文化，更能成為在地永續傳承的力量。」

記錄米食文化 找回土地滋味

為了將台灣傳統米食「粿」發揚光大，「雙口呂文化廚房」創辦人黃騰威與周佩儀，下定決心要在傳統老屋裡頭起灶、做粿。在各方夥伴協助下，這對年輕的夫妻在桃園大溪覓得一處三合院，希望透過沉浸式的料理體驗，向年輕族群甚至外國人，傳遞米食特色與文化故事，黃騰威說：「希望在老屋裡，一起做家鄉的料理，向大家傳達這份熟悉的台灣味！」

黃騰威與周佩儀期待透過料理體驗，延續米食文化。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

飲食體驗結合老屋氛圍，讓年輕族群認識飲食背後的故事。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

為培力在地青年、帶動地方發展，桃園市政府青年事務局自2018年開始推動「青年投入永續發展行動獎勵計畫」，迄今已協助超過60組團隊、367位青年夥伴返鄉投入地方創生行動。局長涂淳惠表示，期待年輕人以熱血精神及創新思維走入在地，青年局會持續扮演大家的最佳夥伴，彼此相互連結協力，一起打造共享、共好的永續城市！

桃園市政府青年事務局 廣告