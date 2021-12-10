快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

桃園老厝展魅力 地方青年當推手！

撰文 / 桃園市政府青年事務局 提供

用文化與美食　看見桃園創生「青」能量

青年的創意與活力，能為地方發展帶來多大的可能性？在桃園有一群勇敢逐夢的在地青年，進駐在傳統三合院中，挖掘老厝中的歷史及特色，透過青年的創意手法，賦予老房屋新的生命力。

伯公下團隊整理古厝，重現客家農庄生活。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
伯公下團隊整理古厝，重現客家農庄生活。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

客家青年返鄉，打造觀音新風華

為了創造「不無聊的觀音」，返鄉青年組成「伯公下在地文化發展協會」，花費三年時間蹲點社區，他們舉辦廟前音樂會、搭起星空電影院，邀請居民共襄盛舉建立情感。在地「林家古厝」屋主林大哥被這群青年的熱情用心所感動，決定出借古厝給年輕人作為據點，開啟伯公下團隊的地方創生之路!

手作糖葫蘆課程，提升在地農產價值。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
手作糖葫蘆課程，提升在地農產價值。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

客庄文化是伯公下團隊重要的核心精神，古厝內任何與客家文化相關的物件，都成他們的最佳展示品，像是農工具、古灶、古床等，透過青年巧思加以整理與修繕，舉辦「百年故事展」吸引觀光客進入古厝內，體驗古時候的生活，傳遞在地故事。除古厝既有物件，青年團隊引入客家方口獅，與社區合作製作獅頭，辦理方口獅彩繪DIY課程；也與在地小農合作開發「糖葫蘆DIY」、「手工柴燒麥芽糖」等遊程，透過串聯在地社區與產業，共同為地方發展努力。

豐富的五官感受加上手作體驗，讓民眾來到古厝不再只是走馬看花，更能享受深度農村文化巡禮。團隊創辦人許弘霖表示：「我喜歡老的東西，古厝連結了地方的人事物，因此保存的不單是建築物，而是蘊含在其背後的故事與文化，更能成為在地永續傳承的力量。」

記錄米食文化 找回土地滋味

為了將台灣傳統米食「粿」發揚光大，「雙口呂文化廚房」創辦人黃騰威與周佩儀，下定決心要在傳統老屋裡頭起灶、做粿。在各方夥伴協助下，這對年輕的夫妻在桃園大溪覓得一處三合院，希望透過沉浸式的料理體驗，向年輕族群甚至外國人，傳遞米食特色與文化故事，黃騰威說：「希望在老屋裡，一起做家鄉的料理，向大家傳達這份熟悉的台灣味！」

黃騰威與周佩儀期待透過料理體驗，延續米食文化。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
黃騰威與周佩儀期待透過料理體驗，延續米食文化。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

飲食體驗結合老屋氛圍，讓年輕族群認識飲食背後的故事。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
飲食體驗結合老屋氛圍，讓年輕族群認識飲食背後的故事。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

為培力在地青年、帶動地方發展，桃園市政府青年事務局自2018年開始推動「青年投入永續發展行動獎勵計畫」，迄今已協助超過60組團隊、367位青年夥伴返鄉投入地方創生行動。局長涂淳惠表示，期待年輕人以熱血精神及創新思維走入在地，青年局會持續扮演大家的最佳夥伴，彼此相互連結協力，一起打造共享、共好的永續城市！

桃園市政府青年事務局 廣告

相關新聞

三級警戒期間 度過最宅一年 2021年度代表字「宅」

新冠疫情持續發威，今年不分男女老少或階級，三級警戒期間都「宅」在家當宅男宅女，度過最「宅」的一年。「台灣二○二一代表字大...

疫情下的台灣 混亂中尋新秩序

同樣反映疫情下的台灣，去年年度代表字「疫」字，囊括超過三分之一票數，以壓倒性勝利奪冠，今年的年度代表字「宅」字卻是驚險坐...

【家長相談室】兒少用戶瘋抖音 4成5想當小網紅

中國大陸網路公司「字節跳動」2016年宣布推出短影音App「抖音」，短短5年間，自拍短片的風潮席捲全球兒少，如今國際版TikTok與中國版抖音下載次數飆破30億次，超越臉書、IG等社群龍頭，成為全球青少年的社群媒體新寵兒。

【總編開箱】展望明年 台灣別再「宅」 接軌全球找回榮景

「台灣2021年度代表字大選」昨天揭曉，「宅」字領先群倫。初見「宅」字出線，非常驚豔！覺得用這個字總結2021年，實在傳神，顯示讀者特別有智慧，能用一字褒貶。

【即時短評】六都市長推薦字超吸票 「宅」驚險奪冠

2021台灣年度代表字昨揭曉，由「宅」拿下冠軍。同樣反映疫情下的台灣，去年年度代表字「疫」字以壓到性勝利奪冠，囊括超過三...

王文華：家是避難所 也成壓力鍋

「宅」字不僅拿下二○二一年年度代表字，也是卅六個候選字中，最多名人推薦的字，共有四位名人推薦，包括中信文教基金會董事長馮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。