【專家之眼】上山下海 總是要安全「下莊」！

近年，登山客摔落山谷喪命，或潛水客溺斃意外事件發生的次數似乎有上升趨勢。日前，一名女登山客在攀登雪霸國家公園內有名「武陵四秀」之一的品田山時，滑墜百公尺深的山谷身亡。今年，品田山斷崖附近已發生兩次山難。

品田山高度3524公尺，在台灣超過三千公尺以上的大山（一般稱為「百岳」）排名第24，有危險地形，存在安全風險，屬路線難度分級中的B級高山。

兩個月前，有三名登山客在攀登台東嘉明湖時，一人疑因高山症發作，失去生命跡象，另有一人骨折、一人擦傷。在瑞芳蝙蝠洞公園附近海域，一名潛水客溺斃；另一名登山客攀爬瑞芳劍龍稜途中，摔落20公尺深的山溝。

國慶日，16名遊客受困宜蘭南澳鄉「神秘沙灘」海蝕洞。另一名在台中和平區爬「羅馬縱走」的登山客被溪水沖走；同日，屏東大鬼湖山區登山客墜谷，一死一傷。上月，一名男登山客攀爬南港山陡峭的第二號崖壁，從峭壁摔落，送醫後傷重不治。

疫情緊張期間，政府禁止民眾登山，禁止前往海邊戲水、衝浪、潛水。山屋與營地關閉，潛店潛水設備與氣瓶不提供租用。疫情減緩後，政府放鬆各項山海管制措施，導致上山下海民眾人數攀升。

「水火無情」，登山也存在各種安全風險。如果登山知識與裝備不足，平時欠缺體能與腳力之訓練，若再加上易變的天氣與海況，發生意外的可能就增加。

筆者從事登山與潛水活動時的確遇見過未帶頭燈、雨具、防寒衣物，僅穿拖鞋或一般布鞋，就攀爬較具挑戰性山岳的年輕人。也遇見潛水教練帶一大群欠缺適當訓練的自由潛水或水肺潛水客在八斗子潮境公園潛水時發生意外。

登山戲水意外事件頻傳，為近年政府推動「向山致敬」與「向海致敬」政策的美意和執行成效帶來挑戰。在沒有建造足夠的住宿、衛生、環保、避難等設施、在未能進一步落實入園、入山、以及潛水證照查驗工作、在無法增加足夠巡山、巡海人員、以及欠缺全民上山下海安全普及教育的現況困境，山海意外事件可能持續發生。

政府有責任協助降低、避免上山下海意外事件之發生。除定期檢討現有國家公園和海岸風景區管理規定，巡視已開放山區和步道的架繩安全與標柱外，是否有必要研議凡從事具有安全風險之之民眾應強制投保平安與山難救助險。

「仁者樂山 智者樂水」！台灣四面環海，有268座超過3000公尺的高山，全國民眾很幸福，要上山或下海「總是投資健康」，都十分便利。但無可諱言，從事此類活動存在安全風險。但要如何，才能做到「總是安全下莊」呢？

筆者認為，政府有責任強化相關宣導與教育，並在高風險地段架設繩索等設施，定期檢查設施是否完善，以確保攀爬安全。此外，從事上山下海活動的民眾更應衡量天氣變化、裝備、路線難度、自己體能、做好風險評估，量力而為，不能勉強。