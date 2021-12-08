願景工程／淨零中的英國 老靈魂威士忌 踏上減碳之路

所謂的淨零碳排指的碳排放量與減碳排量互相抵消，其中多達128國家以上宣布要以2050年為目標，包括台灣也在第二十六屆氣候峰會前提出，淨零碳排已然成為下一個世代的「永續入場券」；也宣告著能源議題上升到新高度，我們不只得關心能源怎麼來，更得從減碳生活的實際行動做起。

英國身為峰會主辦國，從腳步到心態都得具有更開創的精神以及實際作為，但要如何做到？聯合報英國採訪團深入當地，從全紀錄峰會的格拉斯哥協定如何形成之外，也從氣候變遷、英國天然氣危機引發的能源結構問題、企業減碳、以及運輸跟永續環境等多個面向探討，製作系列影音專題，並試圖呈現台灣視角，從這些切身相關的困境，反問自身，該如何與全球氣候行動接軌？淨零之戰，已經不只是口號以及企業到各國競爭的問題，更是屬於不可迴避的全球生存議題。

本則影音專題由聯合報英國採訪團實地走訪當地知名威士忌酒商格蘭昆奇、協會以及學者，探詢一個超過百年歷史的傳統企業，依然得踏上減碳之路，過程雖然辛苦，但也得面對氣候變遷的各種挑戰。

然而，除了法規的強制要求之外，是否有更強的驅動力能促使企業邁開淨零碳排步伐？專題結尾回頭檢視碳費對台灣的影響，希望能藉由企業實證帶給台灣新啟示。

「蘇格蘭威士忌聞名於世，面對氣候變遷，帝亞吉歐集團的目標是在2030年前完成碳中和，因為唯有這麼做，我們也才能保護小麥跟水源，也能對蘇格蘭其它行業掀起示範浪潮」。集團旗下的格蘭昆奇(Glenkinchie)釀酒廠經理博斯維克(Ramsay Borthwick)強調，消費者都很在乎，「他們主動詢問，產品是否符合低碳？長期目標是什麼？」在氣候變遷顯著影響之下，擁有老靈魂的威士忌，即便腳步沉重，也正踏上減碳之路。聯合報英國採訪團實地走訪當地知名威士忌酒商、協會以及學者，探詢企業減碳的主因是否除法規之外，是否有更新的驅動力促使企業邁開淨零碳排步伐？並回頭檢視碳費對台灣的影響，希望能藉由企業實證帶給台灣新啟示。

格蘭昆奇酒廠距離愛丁堡約一個小時車程，成立於十九世紀，維多利亞風格的紅磚建築，高聳的煙囪冒出陣陣白煙，每年生產約180萬公升的威士忌，略帶柔和、清新的青草口感，有別於高地泥炭風格的威士忌，格蘭昆奇顯得獨樹一格。廠內工人十分忙碌，作業時間一到，就得確保水的醣化速度、溫度，精準掌控各種機台設定，才能生產出高品質的威士忌。

但生產量越大，威士忌耗費的水量跟能源也越驚人。博斯維克表示，廠內最耗能的就是蒸餾程序。高達三層樓高的銅鍋蒸餾器，是酒廠傳統，但在規劃減碳路徑時，卻像是卡在咽喉的小麥種子。「舊廠房進行減碳很困難，機器難以汰換，不像是北美肯塔基州蓋全新的威士忌廠，機器可以按照新標準設計。我們一邊要確保酒的品質，也得創新生產流程。」博斯維克語重心長說著。但2030年就要淨零碳排，博斯維克坦承挑戰相當高，酒廠正在盤點能源概況，初步設定蒸餾改以生質能取代現有的天然氣，可望有效降低低碳排，其它不足的部分，則會用當地的太陽能、風力、甚至潮汐等綠電來彌補。

其中，減低水的耗損，是格蘭昆奇進步較顯著的項目，博斯維克強調，因為改裝冷卻器的關係，用水量與五年前相比，少了百分之五十「蒸發的水越少，代表浪費的越少，但產量不變。」格蘭昆奇先天硬體受限，但用水量倒是比帝亞吉歐集團規定的2030年用水效率必須提高百分之三十，控制耗水的部分，已經早一步達標。

根據英國埃森哲針對1400家企業的研究報告顯示，只有百分之十五的企業設定了淨零碳排的目標，顯然減碳號角大張旗鼓響起，但實踐最難，許多企業仍顯得猶豫不決。蘇格蘭威士忌協會強調，整體行業的碳中和腳步將會早於英國的2050年以及蘇格蘭的2045年，協會戰略與傳播總監利特約翰 (Graeme Littlejohn)表示，符合政府法規只是其一，回應消費者的期待，才能凸顯蘇格蘭威士忌的永續意義。他特別拿出一瓶為了COP26設計的威士忌，由26家當地酒廠混合製造，玻璃瓶的材質有96%可以回收，下一步將會持續改良酒類生產的減碳方式。

倫敦政經學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所高級政策研究員柏克(Josh Burke)接受專訪時表示，消費者對氣候變遷的影響認識越多，也可以改變消費模式，更積極的要求公司提供更多的綠色產品跟服務，或是對政府施加壓力促進新的公共政策。柏克說，公民意識的提升，有助減碳生活形成一種正向循環。