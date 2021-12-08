新鮮人全球輪調 年薪百萬不是夢 Garena儲備幹部菁英計劃開跑

Garena 儲備幹部菁英計劃開跑，打造人才專屬培訓計劃，祭出年薪百萬培育國際型人才。 圖／Garena 提供

旗下擁有多款知名遊戲《Garena 傳說對決》、《英雄聯盟》、《天涯明月刀 M 》以及《Free Fire—我要活下去》的全球性遊戲研發及代理商Garena ，宣布2022年儲備幹部菁英計劃正式啟動，即日起至2022年1月17日，凡應屆畢業生或具備2年以內工作經驗者，對網際網路或遊戲產業有興趣者皆可報名。

疫情之下，全球遊戲市場持續升溫，根據遊戲市場分析公司Newzoo 2021年全球遊戲市場報告指出，全球遊戲產業估值將以8.7%年均複合成長率，於2024年上看2,187億美元。同時，全球玩家總數可達33億人，代表每5人之中，即有2人為遊戲玩家，由此可見遊戲產業前景可觀，商機持續看漲。對此，各家遊戲大廠無不使出渾身解數攻佔市場，Garena今年第3季總營收來到10.9億美元，全球活躍用戶達7.29億人。

Garena除了積極延攬遊戲營運、行銷及研發的人才外，今年更將重點放在培育國際型策略管理人才，儲備幹部將擁有多國海外輪調機會，前往新加坡、上海、墨西哥，泰國及巴西等地，直接與跨國團隊合力推動全球性大型專案，甚至擔任產品營運或行銷的總負責人。Garena也為儲備幹部量身打造2年的專屬培育計劃，依據人才特性與個人職涯期許，安排每半年一次的部門輪調，並直接獲得總經理及中高階主管親身指導，同時享有多元的內外部進修資源，加速個人職涯發展，成為全方位領導者。

Garena以扁平的組織文化著稱，活潑開放的工作環境加上高效的決策流程，讓人才能夠暢所欲言，集中精力於實踐想法與驅動影響力。同時更祭出各式優於業界的薪酬福利，包含18天年假、手機及平板補助、健身津貼與各類社團補助。有志挑戰百萬年薪的新鮮人，千萬要把握機會，於報名期限內至Garena儲備幹部菁英計劃官網投遞履歷。

Garena台灣區總經理陳逸軒表示：「Garena在台灣與世界各地都創造了亮眼的表現與動能，也攜手各個產業的夥伴為玩家打造不同的跨界與遊戲體驗。未來，我們將持續深耕台灣市場，打造一個充滿創新能量且具備國際化發展的職涯舞台，延攬並培育來自各領域的優秀菁英，一起在全球舞台上挑戰更多可能性。」

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