桃園青年返鄉 打造永續理想新故鄉

復興食農團隊以集章護照打造在地農遊圈，活動至110年12月31日止，有興趣的民眾請把握機會參與。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

產業急速發展讓農村逐步凋零，回鄉的青年為了打造心目中的理想故鄉，加快腳步發揮創意與熱情，投入農村的產業挖掘與改造。由於看見青年的無限可能，桃園市政府青年事務局自2018年開始推動「青年投入永續發展行動獎勵計畫」，鼓勵青年返鄉投入地方創生，其中位於復興區的「楓田農場」與「復興食農」團隊，更成功打出復興在地產品名號，讓桃園青年深自以「農」為榮！

培力在地農友，提升農產價值

有「菇王」、「泰雅菇」美譽的椴木香菇，是楓田農場主打的強項商品。十年前自都市回到部落的泰雅青年田金豐，看見椴木菇產業因環境變遷、人口外移、栽培成本高等因素逐漸沒落，於是決定重新傳承並投入椴木香菇栽培。過程中曾因天災、管理方式不周全遭遇大量農損；也因不了解銷售市場運作而在合作中受挫。

楓田農場團隊檢視椴木香菇生長情形。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

經過不斷調整與精進，楓田農場的椴木香菇最終榮登總統就職國宴，成功提升產品知名度。田金豐說：「我們始終秉持泰雅祖訓：『不要放棄任何事』，一路跌跌撞撞走到了今天。」在青年局資源與支持下，楓田農場今年舉辦產業工作坊，邀請在地青年與婦女研發香菇水餃，透過多元化商品讓更多民眾認識椴木香菇。

未來幾年，楓田農場除持續培力在地居民，也將結合復興區農業發展基礎，以「食農」為題，深化既有的泰雅族椴木香菇產業，並規劃展示教學空間及露營遊憩空間，吸引更多青年人回到復興，一同投入永續運作，復甦「泰雅菇」過往榮景。

致力推動食農教育，重燃山區新希望

同樣來自桃園復興區的「復興食農」團隊，由王姿怡、丁字俞、袁淑玲三位地方媽媽發起，2017年起連續四年在桃園推廣食農教育，串聯在地青農陪伴大溪區百吉國小、千心幼兒園及復興區三民國小附設幼兒園等偏鄉學校，為每一個學校量身打造適合種植的作物、規劃延伸課程，帶領學童耕種、販售農作，並學習加工NG作物，也為學校舉辦成果展，推動「NG的菜不NG的愛」理念，帶領孩子從中關懷社會，目前已成功開發兩款組合型商品，供學生於校園活動中販售。

楓田農場團隊辦理產業工作坊開發多元化商品。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

復興食農團隊除了透過教育幫助在地學生，也嘗試促進當地商家銷售，因此結合在地休閒農業區，辦理開發在地伴手禮、農遊體驗及農遊護照集章活動，提高商家的曝光度，吸引更多遊客能進到店家或農村，打造復興區農遊商圈。

復興食農團隊透過食農教育，學生為教師準備謝師宴。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

青年事務局指出，年輕人為地方的用心與付出，會讓桃園更好、更不一樣。未來青年事務局將持續支持，一起打造共享、共好的永續城市！

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