快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

桃園青年返鄉 打造永續理想新故鄉

撰文 / 桃園市政府青年事務局 提供

復興食農團隊以集章護照打造在地農遊圈，活動至110年12月31日止，有興趣的民眾請把握機會參與。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
復興食農團隊以集章護照打造在地農遊圈，活動至110年12月31日止，有興趣的民眾請把握機會參與。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

產業急速發展讓農村逐步凋零，回鄉的青年為了打造心目中的理想故鄉，加快腳步發揮創意與熱情，投入農村的產業挖掘與改造。由於看見青年的無限可能，桃園市政府青年事務局自2018年開始推動「青年投入永續發展行動獎勵計畫」，鼓勵青年返鄉投入地方創生，其中位於復興區的「楓田農場」與「復興食農」團隊，更成功打出復興在地產品名號，讓桃園青年深自以「農」為榮！

培力在地農友，提升農產價值

有「菇王」、「泰雅菇」美譽的椴木香菇，是楓田農場主打的強項商品。十年前自都市回到部落的泰雅青年田金豐，看見椴木菇產業因環境變遷、人口外移、栽培成本高等因素逐漸沒落，於是決定重新傳承並投入椴木香菇栽培。過程中曾因天災、管理方式不周全遭遇大量農損；也因不了解銷售市場運作而在合作中受挫。

楓田農場團隊檢視椴木香菇生長情形。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
楓田農場團隊檢視椴木香菇生長情形。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

經過不斷調整與精進，楓田農場的椴木香菇最終榮登總統就職國宴，成功提升產品知名度。田金豐說：「我們始終秉持泰雅祖訓：『不要放棄任何事』，一路跌跌撞撞走到了今天。」在青年局資源與支持下，楓田農場今年舉辦產業工作坊，邀請在地青年與婦女研發香菇水餃，透過多元化商品讓更多民眾認識椴木香菇。

未來幾年，楓田農場除持續培力在地居民，也將結合復興區農業發展基礎，以「食農」為題，深化既有的泰雅族椴木香菇產業，並規劃展示教學空間及露營遊憩空間，吸引更多青年人回到復興，一同投入永續運作，復甦「泰雅菇」過往榮景。

致力推動食農教育，重燃山區新希望

同樣來自桃園復興區的「復興食農」團隊，由王姿怡、丁字俞、袁淑玲三位地方媽媽發起，2017年起連續四年在桃園推廣食農教育，串聯在地青農陪伴大溪區百吉國小、千心幼兒園及復興區三民國小附設幼兒園等偏鄉學校，為每一個學校量身打造適合種植的作物、規劃延伸課程，帶領學童耕種、販售農作，並學習加工NG作物，也為學校舉辦成果展，推動「NG的菜不NG的愛」理念，帶領孩子從中關懷社會，目前已成功開發兩款組合型商品，供學生於校園活動中販售。

楓田農場團隊辦理產業工作坊開發多元化商品。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
楓田農場團隊辦理產業工作坊開發多元化商品。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

復興食農團隊除了透過教育幫助在地學生，也嘗試促進當地商家銷售，因此結合在地休閒農業區，辦理開發在地伴手禮、農遊體驗及農遊護照集章活動，提高商家的曝光度，吸引更多遊客能進到店家或農村，打造復興區農遊商圈。

復興食農團隊透過食農教育，學生為教師準備謝師宴。 圖／桃園市政府青年事務局 提供
復興食農團隊透過食農教育，學生為教師準備謝師宴。 圖／桃園市政府青年事務局 提供

青年事務局指出，年輕人為地方的用心與付出，會讓桃園更好、更不一樣。未來青年事務局將持續支持，一起打造共享、共好的永續城市！

桃園市政府青年事務局 廣告

相關新聞

【今日精摘】禮券催打疫苗奏效 2天接種2800劑／瓦城、胖老爹將漲價

•指揮中心近期祭出和超市賣場合作送禮券、禮品催打疫苗奏效，指揮中心表示，75歲以上族群第一劑疫苗涵蓋率從11月22日的72.6%，到今天攀升至73.7%。指揮官陳時中今表示，據統計，台北車站施打站第1天接種808劑、第2天接種2001劑莫德納疫苗，今天力拚再接種3500劑，禮券預算由疫苗或防疫宣導費用支出。

只要聲稱是女生就能夠進女廁？跨性別免術換證起爭議

2019年，《哈利波特》的作者羅琳（J.K. Rowling）由於在推特上聲援英國一位因為恐跨（transphobia）言論與行為而遭解雇的女性而引發爭議，批評者質疑羅琳同意這種恐跨情結，甚至是一位「拒絕跨性別的基進女性主義者」（trans-exclusive radical feminist, TERF）。羅琳隨後在2020年時又再次因為一則推特發文引發同樣爭議，她頓時在社群網站上成為「恐跨者」（transphobe）的代表人物之一，引發跨性別社群以及與她抱持類似看法的支持者間的激烈論戰，羅琳本人甚至因此收到各種辱罵與威脅。

家庭主婦成移民官 徐國勇勉移民署新血守護國境

內政部移民署今天舉行移民班第9期學員結訓典禮，其中學員徐秀美原為家庭主婦，但苦學印尼語3年終成移民官，內政部長徐國勇也勉...

宣導調查局與關務署緝毒績效 陳展館專區揭幕

法務部調查局與財政部關務署為彰顯政府打擊毒品犯罪決心，今天於調查局舉行反毒陳展館緝毒合作專區揭幕儀式，將歷年來聯合查緝毒...

子女成人頓失生活重心 45歲婦苦讀3年當上移民官

移民署今舉行移民班第9期學員結訓典禮，共52名學員通過訓練，將投入移民及國境事務，移民署說，本屆學員分別有社工、警察、海...

移民班第9期疫情下結訓 移民署添52名生力軍

移民署今舉行移民班第9期學員結訓典禮，內政部長徐國勇親自到場肯定本屆52名學員的專業及努力，期盼他們日後在工作崗位上貢獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。