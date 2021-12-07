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家庭主婦成移民官 徐國勇勉移民署新血守護國境

中央社 / 台北7日電
內政部部長徐國勇。 聯合報記者李隆揆／攝影
內政部部長徐國勇。 聯合報記者李隆揆／攝影

內政部移民署今天舉行移民班第9期學員結訓典禮，其中學員徐秀美原為家庭主婦，但苦學印尼語3年終成移民官，內政部長徐國勇也勉勵這群移民署新血全力共同守護國家安全。

移民署今天舉行「多元成軍 移民特考第9期52名移民官結訓」典禮，這52人是從1400多名考生中脫穎而出，並以最佳成績通過嚴格且扎實的訓練，將成為移民署優秀生力軍。

徐國勇致詞表示，恭喜52名學員順利完成訓練，看到他們從訓練時生澀新兵臉孔，到如今完成訓練將投入移民署新血行列，勉勵他們致力守護國境安全、推動多元文化和保障移民人權等工作。

移民署就是國家門面，徐國勇說，民眾入、出國首先遇到的就是移民署官員，不但是極其重要單位，也是國家安全一部分，移民政策也是由其制定，勉勵新兵們除提升證照查驗辨識能力外，服務新住民和交流也是重點任務。

其次，維護國家安全部分，移民署和國安團隊也要緊密合作，移民署有偵查權，除要和警政署、調查局等單位積極合作，受訓時也要培養團隊精神，每個人都是重要的螺絲釘。

徐國勇提到，台灣已連續12年獲評為防制人口販運績效第1級國家，顯現在查緝外來人口不法活動成效，深獲國際肯定；此外，疫情期間邊境管制和非洲豬瘟查緝，也要感謝移民署和警政署共同辛勞維護，讓台灣被世界看到。

移民署透過新聞稿表示，結訓的52名移民官中，年逾40歲的徐秀美原為家庭主婦，但因有親屬在移民署工作，經常聽聞關懷協助新住民、查緝不法犯罪集團等工作情形，讓她對移民業務產生興趣，因此主動修習第二外語印尼語，並自費前往印尼就讀語言課程，苦讀3年終於上榜結訓，嚴格自律成功翻轉人生。

除此之外，畢業於英國巴斯大學營運管理碩士的英文組學員劉邦垣，曾獲國內知名科技公司錄取，但認為移民署工作性質多元又具挑戰性，毅然決然放棄高薪工作機會選擇報考移民官；曾於海軍服役的英文組學員陳佳音則勇於拓展職涯廣度及可能性，投入移民官職涯為人生增添更多色彩。

移民署 徐國勇

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