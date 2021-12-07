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宣導調查局與關務署緝毒績效 陳展館專區揭幕

中央社 / 台北7日電
法務部調查局與財政部關務署為彰顯政府打擊毒品犯罪決心，7日於調查局舉行反毒陳展館緝毒合作專區揭幕儀式，由調查局長王俊力（前）主持。（調查局提供） 中央社
法務部調查局與財政部關務署為彰顯政府打擊毒品犯罪決心，7日於調查局舉行反毒陳展館緝毒合作專區揭幕儀式，由調查局長王俊力（前）主持。（調查局提供） 中央社

法務部調查局與財政部關務署為彰顯政府打擊毒品犯罪決心，今天於調查局舉行反毒陳展館緝毒合作專區揭幕儀式，將歷年來聯合查緝毒品成果，展示於國人面前。

調查局新聞稿指出，「阻絕於境外、截毒於關口」是政府打擊毒品犯罪的理念，前局長呂文忠今年3月間拜會關務署，為延續去年雙方簽署的毒品查緝業務合作備忘錄、發揮共同打擊毒品的精神，倡議在調查局的反毒陳展館設立緝毒合作專區。

調查局表示，緝毒合作專區今天揭幕，由調查局長王俊力、關務署長謝鈴媛共同主持；調查局並致贈關務署卡西酮類奈米毒品快篩試劑，強化兩單位聯合查緝毒品的能量。

新聞稿指出，反毒陳展館設立的緝毒合作專區以兩單位共同打擊毒品犯罪、緝毒犬卓越表現為陳展主軸，展示主題包括歷年雙方聯合查緝毒品績效、毒品查緝案例、緝毒明星犬排行榜及緝毒犬的一生等。

調查局表示，關務署緝毒犬培訓中心今天安排緝毒犬值勤表演，展現緝毒犬優異的嗅聞毒品能力。此外，調查局未來將藉機關參訪及民眾參觀機會，大力宣導兩單位聯合查緝毒品成效，以彰顯政府打擊毒品犯罪的決心。

新聞稿最後提到，反毒是一場無砲聲、無限期的戰爭，面對手法翻新的毒品走私，須檢、調各查緝單位及關務署緊密合作，分進合擊、發揮所長，才能將毒品阻絕於境外、截毒於關口，雙方透過此次合作專區的揭幕活動，展現緝毒合作無間的關係，也向心存僥倖的毒梟宣戰，並呼籲國人千萬不要以身試法、害人又害己。

毒品 反毒 調查局

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