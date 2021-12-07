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新北文化大使由新北市長侯友宜親自認證 期許將新北文化推廣至世界

文 / 新北市政府文化局 提供

侯市長親為新北文化大使授予證書。 圖／新北市政府文化局提供
侯市長親為新北文化大使授予證書。 圖／新北市政府文化局提供

「新北文化大使」是新北市第一支以推動多元文化事務的團隊，自110年元月開始辦理甄選，今年度共有415位青年學子投入，透過「入選培養、完全培力、服務學習、學習創發」四階段培訓，逐步篩選出優秀學員，參予文化局所安排世界多元聲音踏查、綜觀世界多元文化、新北文化尋寶活動等虛擬及實作課程，鼓勵學員多方參與文化事務，最後由89位學員脫穎而出，成為新北市第一屆新北文化大使。

新北市長侯友宜於110年新北文化大使授證典禮，回饋學員的主題分享。 圖／新北市政府文化局提供
新北市長侯友宜於110年新北文化大使授證典禮，回饋學員的主題分享。 圖／新北市政府文化局提供

為肯定並鼓勵這批堅持到底，沒有中途放棄培訓的學員，市長侯友宜親臨上周日(12/5)授證典禮，並以自身經歷勉勵大使們要全心全意做ㄧ件事，隨時做好準備，把握當下最重要。市長並以爬二座山為比喻，人生要追求的不是職位而是定位，如果人生的第一座山是職業、財富，第二座山就是志業及目標；他勉勵學員讀書就是爬第一座山，學習文化大使的歷程就是第二座山，了解新北多元文化和了解文化的特質，就可以堅持自己的價值，勇敢的走下去。市長也分享他擔任菜鳥刑警的小故事，期許未來新北文化大使們藉由這次系統性培養及訓練，從不同角度重新理解多元文化，一起投入多元文化事務的推動，透過青年的行動力及實際國際事務參與，把新北市帶到世界去。

新北文化大使向市長介紹文化大使培訓歷程花絮。 圖／新北市政府文化局提供
新北文化大使向市長介紹文化大使培訓歷程花絮。 圖／新北市政府文化局提供

新北市文化局長龔雅雯表示，「新北文化大使」計畫是新北市新住民十年政策的一環，目的是為培養具有文化素養及國際觀的青年學子，所以在課程規劃上採階段性進階培訓，除專業文化課程訓練外，也邀請外交部大使授課，並讓學生實際參與新北市藝文場館運作及文化活動籌備。

完成授證的文化大使，除了可以獲得進階的培訓機會外，未來將依學員意願安排至新北市藝文場館實習，並實際參與場館運作及文化活動籌備，招募活動為各方反應熱烈，招募期間延長至110年12月31日止，想與國外青年交流，想擁有專案執行機會，想拓展文化技能、知識、人脈及國際觀，讓求學、職場生涯更加璀璨奪目的熱血文化青年歡迎踴躍報名參加，詳情請上新北市政府文化局官網(https://reurl.cc/82ajOg)查詢。

新北市政府文化局　廣告

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