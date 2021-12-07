願景工程／淨零中的英國 洪水來襲 搶救世遺修道院

所謂的淨零碳排指的碳排放量與減碳排量互相抵消，其中多達128國家以上宣布要以2050為目標，包括台灣也在第二十六屆氣候峰會前提出，淨零碳排已然成為下一個世代的「永續入場券」。也宣告著能源議題上升到新高度，我們不只得關心能源怎麼來，更得從減碳生活的實際行動做起。

英國身為峰會主辦國，從腳步到心態都得具有更開創的精神以及實際作為。但要如何做到?聯合報英國採訪團深入當地，從全紀錄峰會的格拉斯哥協定如何形成之外，也從氣候變遷、英國天然氣危機引發的能源結構問題、企業減碳、以及運輸跟永續環境等多個面向探討，製作六則影音專題，並且試圖呈現台灣視角，從這些切身相關的困境，反問自身，該如何與全球氣候行動接軌?淨零之戰，已經不只是口號以及企業甚至各國競爭問題，而是屬於不可迴避的全球生存議題。

本則影音專題紀錄英國北約克郡斯凱爾山谷的噴泉修道院，從中世紀創辦至今，現在也面臨氣候變遷引發的洪水威脅。人可以先撤退，但遺產屬於歷史文化的累積，斯凱爾山谷計劃負責人阿巴斯(Nabil Abbas)表示「我不擔心它被一次大洪水沖垮，但逐年侵蝕地基，會傷害到修道院的結構。」不只遊客駐足逗留的高牆有危機，透地雷達勘測到修道院地下墓園修士遺骸及其他建築遺跡，目前還亟待研究，一但地基被侵蝕，這些文物也恐隨洪水直接流走。於是，他們擬定斯凱爾山谷計畫，打算花四年時間，前期以水利工程為主，後面則是進行氣候調適作為，例如跟上游的十四個農場合作，進行各種新的防災措施，也積極串流上下游同一條河域的生態圈居民，彼此合作，承擔共有的未來。

阿巴斯表示，前兩年先做水文地質調查，之後針對特定地區強化。他認為與周遭居民溝通、共同合作應對氣候變遷危機，是計畫能否成功的關鍵之一，阿巴斯樂觀以待，「不同組織跟農民會有不同考量，但希望我們會是成功的例子，不只可以挽救修道院，也可以藉此影響國家政策。」這次聯合報英國採訪團用鏡頭記錄這個中世紀修道院，帶您一探氣候變遷對歷史文物的嚴重威脅。