府中15十週年 用AR放眼無限未來 金獎音樂人林強、新銳導演王希捷齊助陣

府中15十週年邀請新北市文化局副局長、音樂人林強、王希捷導演一同共襄盛舉。 圖／新北市政府文化局 提供

府中15於上周日(12/5)舉辦十週年館慶記者會，特邀重量級資深音樂人林強演出電影音樂會，此外也設計「十週年特展回顧AR Show」，邀請民眾到現場用AR的方式猜歷年經典特展，藉由影像、音樂與科技的結合，宣示未來將強化互動、沉浸、跨域多元的影像藝術形式，並以「跨越十年，無限未來」為理念，成為新北市首屈一指的影像藝術推廣中心。

府中15特別選在十週年之際，邀請金獎音樂人林強舉辦電影音樂會，精選包括侯孝賢《刺客聶隱娘》、《千禧曼波》、趙德胤《再見瓦城》、《灼人秘密》以及賈樟柯《天注定》、《江湖兒女》等影片，讓影像與音樂重新結合再創作，期待通過影、視、音的跨域合作，呈現影像藝術的多元可能性。林強表示這也是他首次嘗試將音樂結合電影影像表演，期待未來有更多的嘗試挑戰。

林強特別為府中15結合電影影像做音樂演出。 圖／新北市政府文化局 提供

館慶當日也邀請到新銳導演王希捷，從影十年的她今年即將推出首部劇情長片《一家之主》，在電影上映前特別安排在府中15十週年舉辦特映會，象徵一起帶著十年成長的養分，邁向影像的下一個紀元。王希捷導演表示，十年前她的第一部短片作品《划船》拿到新北市政府補助，十年後她的第一部長片《一家之主》可以在府中15十週年做特映，新北市在他創作的路上扮演著協力的角色，也代表著她創作過程的十年成長軌跡，期待府中15未來十年也可以有更好的發展。

王希捷導演(右)出席《一家之主》府中15特映座談。 圖／新北市政府文化局 提供

此外，為回顧十年成果，府中15特別精選十檔經典影像展覽舉辦「十週年特展回顧AR Show」，民眾透過館舍現場的圖像和文字提示，再用手機AR軟體掃描就可以重溫經典展覽時刻。

文化局表示，影像是未來溝通與呈現藝術的重要模式，為了因應時代的轉變，更聚焦新的展演形式與服務，府中15十週年除了一系列電影及展覽相關活動，也特別企劃12月11、12日為期兩日辦理「為未來設計工作坊」，邀請對創新服務設計、藝文場館營運有興趣的青年民眾一起來規畫下一個十年的「府中15」，希望透過眾人的集思廣益，讓府中15未來十年的展覽及放映、教育推廣、行銷能夠更加契合當代影像發展及民眾需求。歡迎有志青年上Accupass活動通免費報名參加：https://reurl.cc/35A7OL。

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