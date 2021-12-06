光映淡水 新北打造絕美之境 暢遊四百年之美

「光映淡水」系列活動開跑！即日起至2022年1月3日，每個週末都有精彩活動，歡迎民眾踴躍前往參加。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市立淡水古蹟博物館「光映淡水」是為淡水量身打造的系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。

12月起開始正式點亮波光水岸的「水岸光影廊道」，以「時光訊息」為題，與5組藝術家及藝術團隊共同探索遺落在淡水的時光訊息。訊息，是人與人溝通、情感傳遞的媒介，早期人們利用書信、留聲機、錄音帶、光碟，直至現在的手機，人們利用不同的載體記錄下光陰，留下訊息。那「淡水」若要傳遞訊息給我們，會用什麼樣的載體呢？

林書瑜作品《微浮》試著以「光映淡水」的聲波作為符號來轉化，讓海川中的能量與訊息能穿透水岸的邊界，抵達岸上。象徵拍打著水岸的浪潮，像是淡水傳遞給我們的語音訊息，溫柔而細微，但迷人而堅定。

由藝術家林書瑜在淡水海關碼頭全新打造的《微浮Wave》，每半、整點會有3分鐘彩蛋，歡迎前來欣賞。 圖／新北市政府文化局 提供

百年來，無數人在淡水河畔建構夢想的版圖，在這裡創造輝煌時刻。路面上，古蹟廊帶留下了時光的遺跡，而川流的淡水河從未停下來。梁賴昌以《時光標記》作品像是標籤註記時光，定義2021年此時此刻的淡水與我們。

藝術家梁賴昌的《時光標記》是水岸光影廊道唯一在淡水河面上的作品，把淡水河映襯著各種彩光。 圖／新北市政府文化局 提供

藝術團隊黃樑疑夢俱樂部以《觀/因》思考座落於淡水海關碼頭對岸的觀音山及風的連動。紀錄數百年來看見人潮川流，白日的辛勤以及夜的寧靜，是山的遙望與祝福。

王俊淵以時間情書為概念創作名為《聚》的作品。作品將似魚擬船以擁抱的形式相依偎，象徵擁抱這座港口，在海洋水波、聲音餘波纏繞，共振在琴弦上訴說相聚，相映穿越千百年的兩段基因，平凡卻美麗。

丁建中以河川的線條為發想，作品《山河水》透過鏡面材質反射天空，在夜裡透過光影洗晾地面，透過日夜不同的觀賞體驗，呈現淡水多元的樣貌，也試圖勾勒淡水川流不息的夢。

藝術家丁建中《山河水》透過鏡面材質反射天空，白天及夜晚都有不同的觀賞體驗，展現淡水的多元樣貌。 圖／新北市政府文化局 提供

除了水岸光影廊道外，12月每個週末都有精彩的活動，包括「波響—AudioVisual數位音像表演」、「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」、夕陽黃金音樂市集、光影劇場、月光電影及YOYO的耶誕舞會，還有專屬的耶誕裝置。另外，活動期間也推薦淡水在地的精采展覽，包括齊柏林空間年度大展｢映河｣、得忌利士洋行｢探索淡水密碼─淡水文史特展｣、新北市歷史建築｢淡水木下靜涯舊居｣等，感受淡水濃濃的歷史、人文與文化多樣特質。更多「光映淡水」的活動內容可上淡水古蹟博物館粉絲專頁www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum查詢。

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