全球客家崇正會聯合總會聲明：支持公投議題，反對漠視民主民生

近期以來，臺灣因疫苗短缺、停水停電等影響百姓身體健康和日常生活的問題頻頻發生，導致民生倍覺艱辛。執政的民進黨政府，卻罔顧民生，不敢正視這些問題，無法提出有效的解決措施。因為政府欠缺應有的關切和作為，臺灣這些重大民生問題的解決，根本是遙遙無期。另一方面，為了獲得美國等西方國家的政治支持，民進黨政府一反當年強烈禁止萊克多巴胺的主張，甚至不顧民眾強烈反對，執意推行開放「萊豬」政策，甚至意圖進口日本核災區食品！對台灣人民的身體健康與生命安全，完全置之不理。

此外，「公投法」原本是公民行使民主權利、參與民主政治的法律依據，但自2018年民進黨政府在十項公投中慘敗後，不但未能反思己過，甚至還強推修改該法，不但公投期限被拉長，公投門檻也隨之提高，公民行使言論自由和民主權利的難度越來越大，「公投法」本質上已經從「公法」變為民進黨政府的「私法」，以遂其謀取其一黨之私的利益。

有鑑於此，身為維護世界各地客家人利益的民間社團，全球客家崇正會聯合總會有心要為臺灣的客家鄉親高聲疾呼 : 作為臺灣第二大族群的客家鄉親們，為了建設真正的民主法治社會，為了推進能源結構的安全升級，為了擁有健康安全的食品衛生環境，為了保護賴以生存的美好家園，我們必須團結起來，以公投的結果，向民進黨當局表達強烈的訴求。

臺灣將於十二月十八日舉行「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投。這一次，我們呼籲客家鄉親要用選票，支持四項「公投」議題；為爭取人民應有的生存權、健康權、言論自由權等一切的權益而發聲；堅守「主權在民」的核心價值觀，向民進黨當局作出堅決而有力的抗爭！同時，我們也強烈呼籲全球各地的客家同胞聯合起來，發揚團結奮鬥、友愛互助的客家精神，共同為臺灣鄉親的合理合法權益擊鼓高呼，為客家族群的生存和發展略盡綿薄之力！