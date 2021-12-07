快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

全球客家崇正會聯合總會聲明：支持公投議題，反對漠視民主民生

文 / 全球客家崇正會聯合總會 提供

近期以來，臺灣因疫苗短缺、停水停電等影響百姓身體健康和日常生活的問題頻頻發生，導致民生倍覺艱辛。執政的民進黨政府，卻罔顧民生，不敢正視這些問題，無法提出有效的解決措施。因為政府欠缺應有的關切和作為，臺灣這些重大民生問題的解決，根本是遙遙無期。另一方面，為了獲得美國等西方國家的政治支持，民進黨政府一反當年強烈禁止萊克多巴胺的主張，甚至不顧民眾強烈反對，執意推行開放「萊豬」政策，甚至意圖進口日本核災區食品！對台灣人民的身體健康與生命安全，完全置之不理。

此外，「公投法」原本是公民行使民主權利、參與民主政治的法律依據，但自2018年民進黨政府在十項公投中慘敗後，不但未能反思己過，甚至還強推修改該法，不但公投期限被拉長，公投門檻也隨之提高，公民行使言論自由和民主權利的難度越來越大，「公投法」本質上已經從「公法」變為民進黨政府的「私法」，以遂其謀取其一黨之私的利益。

有鑑於此，身為維護世界各地客家人利益的民間社團，全球客家崇正會聯合總會有心要為臺灣的客家鄉親高聲疾呼 : 作為臺灣第二大族群的客家鄉親們，為了建設真正的民主法治社會，為了推進能源結構的安全升級，為了擁有健康安全的食品衛生環境，為了保護賴以生存的美好家園，我們必須團結起來，以公投的結果，向民進黨當局表達強烈的訴求。

臺灣將於十二月十八日舉行「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投。這一次，我們呼籲客家鄉親要用選票，支持四項「公投」議題；為爭取人民應有的生存權、健康權、言論自由權等一切的權益而發聲；堅守「主權在民」的核心價值觀，向民進黨當局作出堅決而有力的抗爭！同時，我們也強烈呼籲全球各地的客家同胞聯合起來，發揚團結奮鬥、友愛互助的客家精神，共同為臺灣鄉親的合理合法權益擊鼓高呼，為客家族群的生存和發展略盡綿薄之力！

圖／全球客家崇正會聯合總會 提供
圖／全球客家崇正會聯合總會 提供

相關新聞

【今日精摘】禮券催打疫苗奏效 2天接種2800劑／瓦城、胖老爹將漲價

•指揮中心近期祭出和超市賣場合作送禮券、禮品催打疫苗奏效，指揮中心表示，75歲以上族群第一劑疫苗涵蓋率從11月22日的72.6%，到今天攀升至73.7%。指揮官陳時中今表示，據統計，台北車站施打站第1天接種808劑、第2天接種2001劑莫德納疫苗，今天力拚再接種3500劑，禮券預算由疫苗或防疫宣導費用支出。

只要聲稱是女生就能夠進女廁？跨性別免術換證起爭議

2019年，《哈利波特》的作者羅琳（J.K. Rowling）由於在推特上聲援英國一位因為恐跨（transphobia）言論與行為而遭解雇的女性而引發爭議，批評者質疑羅琳同意這種恐跨情結，甚至是一位「拒絕跨性別的基進女性主義者」（trans-exclusive radical feminist, TERF）。羅琳隨後在2020年時又再次因為一則推特發文引發同樣爭議，她頓時在社群網站上成為「恐跨者」（transphobe）的代表人物之一，引發跨性別社群以及與她抱持類似看法的支持者間的激烈論戰，羅琳本人甚至因此收到各種辱罵與威脅。

家庭主婦成移民官 徐國勇勉移民署新血守護國境

內政部移民署今天舉行移民班第9期學員結訓典禮，其中學員徐秀美原為家庭主婦，但苦學印尼語3年終成移民官，內政部長徐國勇也勉...

宣導調查局與關務署緝毒績效 陳展館專區揭幕

法務部調查局與財政部關務署為彰顯政府打擊毒品犯罪決心，今天於調查局舉行反毒陳展館緝毒合作專區揭幕儀式，將歷年來聯合查緝毒...

子女成人頓失生活重心 45歲婦苦讀3年當上移民官

移民署今舉行移民班第9期學員結訓典禮，共52名學員通過訓練，將投入移民及國境事務，移民署說，本屆學員分別有社工、警察、海...

移民班第9期疫情下結訓 移民署添52名生力軍

移民署今舉行移民班第9期學員結訓典禮，內政部長徐國勇親自到場肯定本屆52名學員的專業及努力，期盼他們日後在工作崗位上貢獻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。