2021鶯歌藝術季 侯市長帶路迎向「後藝新生活」 fun閃新北敲幸福

侯友宜市長手裡拿著鋼杯，和「身聲劇場」、現場三百位民眾運用生活中隨手可得的生活器物，體驗亂打秀，嗨翻陶瓷藝術園區。 圖／新北市政府文化局 提供

三鶯文創整合計畫品牌活動「2021鶯歌藝術季」自10月開跑後廣受民眾喜愛，11月28日在陶博館陶瓷藝術園區展開跨域「玩美生活市集」，新北市市長侯友宜特別到現場與民眾共度「後藝新生活」。

新北市市長侯友宜表示，配合美術館將落成於鶯歌，市府自109年推動「三鶯文創整合計畫」，盤點各局處相關計畫，並推出品牌活動「鶯歌藝術季」，將打造鶯歌藝術城。今年以「後藝新生活」為主軸，實體及線上活動並行，透過展覽、表演與藝術裝置，從文化觀光體驗、生活美學營造及產業創新加值面向，體驗三鶯美學生命力。陶博館與鶯歌燒商家合作開發2款城市杯，以及跨領域產業推出三鶯地酒—許願琴酒，首度亮相。另與教育局合作，結合產官學推動陶瓷與金工藝術跨領域人才育成的成果，展現三鶯文創整合計畫成果及產業創新風貌。

小朋友自信展示藍染體驗成品。 圖／新北市政府文化局 提供

「玩美生活市集」現場匯集豐富的三鶯在地藝術元素，除金工、藍染、木雕、手抄紙、瓷盤彩繪等多項DIY活動、美術館以藝術結合互動遊戲數位科技打造的ArtGOGO Bus，還有文創攤位、超人氣特色餐飲胖卡車，現場許多民眾攜家帶眷前來體驗。

歌藝術季「玩美生活市集」，街頭表演者扮演畫家，邀請侯友宜市長一起玩藝。 圖／新北市政府文化局 提供

ARTGOGO美術號與數位號首度於鶯歌陶瓷博物館同時亮相。 圖／新北市政府文化局 提供

市集舞臺區有知名藝術園體「身聲劇場」、「玩聲樂園」輪番上陣，邀請觀眾享受一場不同的精彩演出。其中，市長侯友宜拿著鋼杯，和現場三百位民眾運用生活中隨手可得的生活器物，在「身聲劇場」的律動節拍中一起加入參與式演出「fun閃新北敲幸福」亂打秀體驗，嗨翻陶瓷藝術園區。

民眾帶著小朋友在許願糖果牆前拍照留念。 圖／新北市政府文化局 提供

侯市長也來到因應疫情而發起的「許願糖果牆」，在受疫情影響期間，由館員設計，以藝術為媒介，並號召千人在陶球上刻下心願，最後製作約2萬顆彩色陶球，承載著大眾的願望，一起為後疫新生活祈福。

文化局局長龔雅雯表示，今年「鶯歌藝術季」分為「玩」美生活家、「藝」術行動站、「漫」遊藝鄉、「談」天說藝4部分的實體及線上活動，透過生活美學、藝文表演、實體展覽、戶外藝術裝置、親子活動、巡禮三鶯藝文景點等，用藝術療慰疫情時代的心靈。鶯歌藝術季活動自即日起至110年12月26日止，更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站https://www.yinggeartsfestival.com或陶博館粉絲專頁查詢。

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